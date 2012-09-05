Отменный игровой софт в казино Денди (Dendy casino)



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Демонстрационный режим для новичков

Администрация онлайн-казино Денди предлагает своим пользователям делать ставки на виртуальные кредиты. Во время тренировки можно узнать правила, изучить таблицу выплат и ознакомиться с коэффициентом каждого знака. Демоверсия позволяет наслаждаться игровым процессом, и не переживать о состоянии счета. С помощью кнопок панели управления меняется число активных линий, размер ставки и номинал монет.





Игра на реальные деньги в виртуальном казино

В демоверсии можно получить опыт и научиться выставлять настройки перед запуском спина. Далее вам предстоит пройти регистрацию и пополнить депозит, чтобы выиграть крупную сумму. На главной странице сайте Dendy casino заполните специальное поле с указанием электронного адреса и надежного пароля. Второй вариант регистрации предусматривает вход с помощью социальных сетей.

Регистрация открывает новые игровые возможности. Клиенты могут пополнять счет, получать бонусы, участвовать в турнирах, партнерских программах. Первым поощрением является бездепозитный бонус. Он выдается каждому новому игроку для первых ставок.

Заполняя аккаунт, вы должны указывать достоверную информацию о себе, чтобы избежать проблем с выводом денег. Администрация перед первым выводом может запросить у вас сканы документов для прохождения верификации. Процедура позволяет в кратчайшие сроки подтвердить личность игрока и защитить заведение от мошенников.





Игровой ассортимент в онлайн-казино

В виртуальном каталоге Dendy casino представлены сотни аппаратов от известных разработчиков:

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Игрософт;

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НетЕнт;

Плейсон.

Все слоты отличаются количеством барабанов и линий выплат. Традиционные модели напоминают первых одноруких бандитов с фруктовыми символами. Они отличаются простыми правилами и управлением. Структура аппарата предусматривает 3 барабана и максимум 5 линий для сбора комбинаций.

Новые симуляторы с яркой графикой и музыкальным сопровождением имеют разные сюжеты. Провайдеры создают фантастические, исторические, сказочные, спортивные автоматы, а также по мотивам популярных фильмов. Современные аппараты порадуют набором бонусных функций, среди которых специальные символы, дополнительные раунд и раунд на удвоение.





Символика видеослотов

На поле встречаются тематические изображения, которые используются для отображения сюжета. К специальным символам относится Вайлд и Скаттер. Комбинации складываются быстрее благодаря Дикому символу, который заменяет базовые изображения. Скаттер используется для активации бонусного уровня или серии бесплатных вращений. Он является символом Разброса и не привязан к активным линиям, поэтому при появлении на поле приносит дополнительный множитель.



