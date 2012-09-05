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Отлучить от руля
25 Ноября 2020
Теги: авто

Сроки лишения права управления т/с разнятся, составляя от месяца до десяти лет. Кроме того, в Дании, Израиле и Норвегии предусмотрено пожизненное лишение «прав». Так, на Земле обетованной можно навсегда забыть о вождении автомобиля за несоблюдение требований знака «Движение без остановки запрещено».

В США, Швеции, Дании и Норвегии водителям могут запретить садиться за руль лишь в случае действий, представляющих повышенную степень общественной опасности: оставление места ДТП, виновность в аварии, неоказание помощи пострадавшему, управление машиной в нетрезвом виде и т.д. В Великобритании, Франции и Германии список нарушений более широк, а в Японии закон предусматривает лишение «прав» за любое отступление от норм ПДД.

В отдельных штатах США при нарушении Правил можно остаться и без машины. К примеру, если задержат водителя, лишенного «прав», или будет зафиксировано повторное управление машиной в нетрезвом состоянии (между прочим, повторным считается нарушение, совершенное в течение пяти лет), то полицейские штата Огайо обязаны конфисковать машину. Как видите, любая демократия базируется на жестком исполнении законов.

 


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