Я попросил работников “ВВ”-сервиса рассказать о “Kia Sportage" вообще.

- Машины эти бывают у нас часто, - говорит директор производства Николай Никитин. - В основном на профилактике. Если "Sportage” не запускать, ходить он будет долго и надежно. Главное - постоянный надзор. Техобслуживание надо проходить в соответствии с рекомендациями "Юа Motors". Наибольшего внимания требует передняя подвеска, а подшипники ступиц нужно постоянно проверять и регулировать. Если их запустить, они потянут за собой рычаги, рулевые тяги. Вот тогда ремонт влетит в копеечку. Кузов не только крепкий, но еще и надежно защищен от коррозии гальваническим методом. Ржавых "Sportage" видеть пока не приходилось.

Мы обслуживаем машины, как сделанные для России, так и для Кореи. Управляющий двигателями микропроцессор не нуждается в перепрограммировании. Его работа не зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Тропические варианты, которые иногда привозят из Эмиратов, могут не иметь печки. Но на работе мотора это никак не отразится. В этом плане “Sportage” универсален. Бывает, из строя выходят электрические датчики, лямбда-зонды, резиновые втулки и сайлент-блоки. Но такое у всех иномарок бывает. А муфты включения переднего привода “летят" чаще всего от неправильной эксплуатации. Один наш клиент умудрился гнать 160 км/ч на полном приводе. Обе муфты пришлось менять. Но они не такие уж и дорогие - $192 и $30 за работу. У некоторых марок один подшипник столько стоит. К тому же основная масса запчастей, поступающих на авторизованные техцентры. японского производства. А это значит - гарантированное качество.

После посещения фирменного сервиса многие сомнения относительно марки “Kia" развеялись, и я решил проверить “Sportage" в деле без опаски.

Одного моста вполне хватит

Руководство по эксплуатации рекомендует полный привод включать как можно реже и только на скользкой дороге. Автоматическая трансмиссия оберегает автомобиль от пробуксовки в момент трогания на льду или укатанном снегу. Опять же благодаря ей машина практически застрахована от случайного разворота в движении при резкой подаче газа.