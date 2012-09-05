За свою износостойкость, идеальное сцепление с дорожной поверхностью многие автовладельцы предпочитают приобретать шины марок Goodyear и Pirelli.





Пирелли – лучший вариант колес для гоночных машин

Для оснащения спортивных версий авто отлично подходит использование шин марки Пирелли. Их состав прекрасно сбалансирован. Шины Pirelli https://shinshina.by/shini/pirelli характеризуют следующие сильные стороны:

Отличная управляемость машиной. Оперативное торможение. Стойкость к проколам. Длительный эксплуатационный ресурс.

Данные преимущества выделяют фирму Пирелли на фоне конкурентов.

Летние шины Pirelli Cinturato P1 Verde имеют мягкие боковины, благодаря чему без труда можно совершать передвижение по бездорожью. Для отвода воды предусмотрена система канавок. Однако отмечается низкая устойчивость к качению.

Зимние шины Pirelli обеспечивают безопасность передвижения во время гололедицы. Модель Winter Ice Zero демонстрирует хорошие тяговые характеристики на ледяном или заснеженном дорожном покрытии.

Разнообразные шины Pirelli в Минске, отличающиеся качеством исполнения, представлены на нашем виртуальном ресурсе. Все модели отличаются стильным дизайном, износостойкостью. Цены на шины Пирелли остаются доступными.

Таким образом, купить шины Pirelli – значит обеспечить своему автомобилю высокий уровень маневренности, устойчивости во время передвижения на высоких скоростях. Машины, оснащенные шинами Пирелли, могут принимать участие в раллийных гонках.





Преимущества автомобильных шин Гудиер

Шины Goodyear https://shinshina.by/shini/goodyear так же, как Pirelli и обладают всеми параметрами надежности, долговечности и безопасности эксплуатации. Обеспечивает сокращение тормозного пути рисунок протектора. Купить шины Goodyear стоит потому, что при их создании использовалось надежное сырье, благодаря чему шины точно подстраиваются под различные погодные условия, обеспечивают надежное сцепление.

Зимние шины Goodyear имеют высокую степень защиты, отмечается эффективное торможение автомобиля как на льду, так и на снегу.

Летние шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV обладают хорошим коэффициентом сцепления с дорогой.

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