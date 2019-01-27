Автомобили стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому потенциальные покупатели пытаются выбрать наиболее оптимальный вариант, который обеспечит минимальный расход топлива, малую стоимость покупки и возможного ремонта.

Одним из таких факторов становится выбор коробки переключения передач. Чаще всего водители выбирают между автоматическим и механическим вариантом, напрочь забывая о количестве передач. Тем не менее, этот фактор имеет достаточно важную роль, поэтому перед покупкой необходимо тщательно разобраться в данном вопросе!





4х ступенчатая коробка передач: плюсы и минусы

Опыт показывает, что 4х ступенчатые коробки передач активно устанавливались на автомобилях, которые производились в прошлом столетии. В том случае, если планируется эксплуатировать автомобиль на относительно низких скоростях (менее 100 км/ч), данный вариант имеет ряд преимуществ:

высокая надежность при активной эксплуатации;

простота ремонта.

Стоимость обслуживания играет очень важную роль, так как подобные автомобили способны проходить более 500 тысяч километров. Так, например, проанализировав предложения продажи механических коробок перечач с профильных сайтов типа CARRO.by, можно отметить, что цена полной замены и ремонта гораздо ниже, чем 5-ступенчатой коробки.

Конечно, не следует забывать и о недостатках. Одним из наиболее важных является высокий расход топлива и невозможность развития скорости более 150-170 км/ч. При таком стиле езды расход топлива может превышать заявленный в 2-3 раза, а износ двигателя и трансмиссии увеличивается в разы.

Подобные недостатки характерны как для механической, так и для автоматической трансмиссии. Именно по этой причине автомобильные производители решили отказаться от подобных решений в современных машинах, но все же на некоторые автомобили еще устанавливается 4-х ступенчатая КПП.





5-ступенчатая коробка передач: как она работает?

Как показывает практика, стоимость автоматической трансмиссии гораздо выше, чем механики. В этом каждый желающий может удостовериться самостоятельно сравнив предложения на продажу АКПП - Проанализировать цены можно здесь.

Тем не менее, 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия обеспечивает:

Более высокую максимальную скорость. Оптимальный расход топлива и его существенное снижение. Более плавный старт движения.

Не обошлось и без некоторых недостатков. Несмотря на существующие преимущества, автоматическая трансмиссия требует более тщательного технического обслуживания и использования качественных расходных материалов (масел, резиновых прокладок и т.п.). Все это значительно повышает стоимость эксплуатации.

Практика показывает, что общий опыт эксплуатации автомобиля с 5-ступенчатой АКПП более приятный, чем альтернативные варианты. Одним из ключевых факторов для автомобилистов остается высокая цена.





Сравнение 4х ступенчатой и 5-ступенчатой КПП

Если вы желаете провести тщательное сравнение этих двух вариантов, то следует рассчитывать стоимость обслуживания и комфорт от езды (скорость и плавность хода). Как упоминалось ранее, если цена играет ключевую роль, то выбирайте 4х ступенчатую механику.

Для тех, кто больше ценит комфорт в поездках, специально был создан 5-ступенчатый автомат. Итоговое решение всегда остается за водителем, однако сегодня крайне сложно найти 4х ступенчатую механику. Будьте уверены, что правильнее и комфортнее найти дополнительные денежные средства, чтобы гарантировать себе максимальный комфорт в поездках, чем использовать более бюджетные модели! Покупка 5-и ступенчатой КПП в большей вероятности окупится на расходе топлива, так как среднем у 5-и ступенчатой коробки расход на 10-20% ниже, чем у 4-х ступенчатой.



