По секрету говоря, даже маститые кальянщики иногда готовят горький кальян. Разница между профессионалом и новичком лишь в том, что первый всегда знает как исправить ситуацию. Почему горчит и можно ли это исправить рассказывают эксперты кальян.рф.

Горечь может безнадежно испортить любой вечер. Только представьте: вы собираетесь покурить в приятной компании, расслабляетесь и тут в горле першит, вас атакует неприятный горький вкус. Конечно, о дальнейшем полноценном отдыхе и речи быть не может. И хотя такое случается довольно часто, избежать этого явления очень просто.





Причины горечи в кальяне

Такой вкус может появиться и у новичка и у мастера с многолетним опытом. Это говорит о том, что какой-то из моментов приготовления пошел не так. Вот главные причины:

Неправильная укладка. Если табака в чаше слишком много, он прилипает к фольге и горит – отсюда вонь и першение.

Если табака в чаше слишком много, он прилипает к фольге и горит – отсюда вонь и першение. Неправильно выбранный температурный режим. Обычные моассели хорошо раскрываются на двух кубиках угля, крепкие можно готовить на трех. Если положить больше – заправка сгорит.

Обычные моассели хорошо раскрываются на двух кубиках угля, крепкие можно готовить на трех. Если положить больше – заправка сгорит. Антисанитария. Это беда ленивых кальянщиков: грязная колба, протухшая вода, налет на шахте – все это причины искажения вкуса. Следите за своим прибором и чистите его после каждого сеанса.

Это беда ленивых кальянщиков: грязная колба, протухшая вода, налет на шахте – все это причины искажения вкуса. Следите за своим прибором и чистите его после каждого сеанса. Старый шланг. Этот аксессуар больше других впитывает запахи, поэтому вполне может «отдавать» их в самый не подходящий момент.

Этот аксессуар больше других впитывает запахи, поэтому вполне может «отдавать» их в самый не подходящий момент. Жидкость в колбе пропала. На тухлой воде вряд ли кто-то станет готовить шишу, а вот на застоявшемся молоке или соке – вполне, в целях экономии. Вот только здесь экономить нельзя, иначе испортите забивку.

На тухлой воде вряд ли кто-то станет готовить шишу, а вот на застоявшемся молоке или соке – вполне, в целях экономии. Вот только здесь экономить нельзя, иначе испортите забивку. Плохой табак. Да, это тоже не редкость. Под «плохим» имеется в виду не дешевый сегмент, а подделки, которых сегодня масса. Отечественные смеси не слишком хороши, но встречаются отдельные годные варианты.

В зависимости от степени сложности исправить проблему можно частично перезабив наргиле или же полностью повторив процедуру приготовления.

У новичков встречаются даже все эти причины в совокупности, правда для таких запущенных случаев выход только один – дать приготовить чилим более опытному товарищу.





Как убрать горечь?

Не стоит думать, что все потеряно, если начал чувствоваться першащий вкус. Профессионалы знают, как исправить положение.

Если проблема в слишком высоком жаре, и вы достаточно быстро заметили это, решить ситуацию можно сняв все угли с чаши. Дайте ей остынуть пару минут, а после положите нормальное количество кубиков.

Укладывая табак в чашу убедитесь, что оставили пару-тройку миллиметров до верха. Ни один лист табака не должен соприкасаться с фольгой. Но если это случилось – снимите фольгу, уберите лишний табак, натяните новую.

Старайтесь проверять смеси, которые вы покупаете. С опытом приходит и понимание где подделка, а где оригинал. Изучайте составы, и консистенции, чтобы в будущем на глаз определять, когда вас пытаются обмануть.

Следите за санитарным состоянием своего устройства. Мойте колбу и шахту после каждого сеанса. Для этого используйте специальные ершики, пищевую соды и лимонную кислоту. Никакой химии!

Шлангов нужно иметь несколько: для сладких фруктовых ароматов, для цветочных, не фруктовых и кофейных. Так вы избегаете смешивания запахов, когда шланг уже достаточно впитал в себя. Не обязательно использовать дорогие аксессуары, шланги могут быть очень простыми и не дорогими, поскольку их все равно придется довольно часто менять.

Каждый имеет право на ошибку, главное – знать как все исправить. Мы поделились с вами этими секретами, теперь ваши кальяны всегда будут самыми вкусными, ароматными и дымными!



