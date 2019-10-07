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Открыватели гоночных талантов
13 Января 2020
Теги: авто

Сегодня в открывателях гоночных талантов числятся Эдди Джордан, Питер Заубер и Джанкарло Минарди с Полом Стоддартом. И это недалеко от истины. Новое поколение пилотов "Большого цирка", за редким исключением. засверкали благодаря шансу, данному командами, принадлежащими этим людям. О Фрэнке Вильямсе в роли селекционера вспоминают редко. Хотя именно он привел в Формулу I и Дэвида Култхарда, и Жака Внльнева, и Дженсона Баттона.

Он же пестует и Монтойю. Причем Williams селекционную работу никогда не прекращал и не собирается этого делать. Только сейчас "на карандаше1 у Железного Фрэнка и его верного “оруженосца" Патрика Хеда двадцать)!) молодых талантов. II время от времени кому- нибудь из них команда устраивает экзамен, предлагая занять место тест-пилота.

Возможно, стараясь совместить прошлое с будущим, а может быть, просто памятуя о том. что из трех пилотов, сумевших-таки выиграл ь титулы у шестикратного Чемпиона мира, двое были представителями великих гоночных фамилий, Фрэнк Вильямс предпринял любопытный ход. Перед началом нового сезона он предложил разыграть в Хересе вакантное место тестера двум 18-летним парням. И вряд ли бы это кого-нибудь заинтересовало. если бы парии не были отпрысками двух Чемпионов мира — Кеке Росберга и Нельсона Пике, выигрывавших в разное время титулы для сэра Фрэнка. Двадцать лет тому назад они сражались на трассе. теперь это предстоит сделать их сыновьям.


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