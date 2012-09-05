Многие геймеры считают игровой автомат Колумбус одним из самых интересных игровых автоматов в прославленной серии Гаминатор австрийского производителя Novomatic в Selector casino. Подобно большинству тематических культовых игровых автоматов, Columbus посвящен теме путешествий. Сюжет в нем связан со знаменитым исследователем Христофором Колумбом.

Тех, кто захочет стать частью команды Колумба и отправиться с ним на поиски новых земель, ждет вполне привычный геймплей.





Оформление эмулятора

Поскольку речь идет о путешествиях XV века, визуальное оформление слота Columbus было стилизовано «под старину». Однако дизайн ни в коем случае не назовешь устаревшим, ведь графика в слоте вполне современная, а также присутствует анимация. Цветовая гамма была подобрана идеально, чтобы фон ассоциировался со старинными кораблями — в основном это коричневый и медный цвета.





Игровой процесс Колумба

Сразу уточним немаловажный момент. В Selector casino у этого слота есть демонстрационный режим, что позволит играть абсолютно бесплатно. Так можно будет ознакомиться с автоматом, его особенностями, подобрав лучшую тактику его использования. Перед началом игры нужно установить размер ставки с помощью кнопки Bet/Line. Кнопки Lines предназначены для выставления желаемого количества игровых линий. Примечательно, что довольно стандартной для современных эмуляторов кнопки MaxBet, позволяющей сделать максимальные ставки по всем линиям, в Колумбе нет. Зато имеется AutoPlay — клавиша, запускающая автоматические вращения барабанов.

Особенностью эмулятора являются целых четыре тематических спецсимвола, которые дают массу различных возможностей (в основном, фриспины). Вайлд-символом, как несложно догадаться, выступает изображение Колумба. Великий мореплаватель умеет дополнять почти любые «пустые» комбинации, делая их выигрышными. Исключением является только скаттер, который вайлд заменить не может. Бонусной игры, к сожалению, нет.





Удвоение сокровищ заморских земель

Есть в слоте риск-игра. После того, как на барабанах выпадет любая выигрышная комбинация, пользователь Selector casino может попробовать удвоить призовые. Жмем Gamble и пробуем угадать масть перевернутой карты. Получится сделать подобное — денег станет в 2 раза больше, а если нет — они канут в морской пучине.





Шанс открыть новые земли и выигрыши

Неудивительно, что слот Columbus из серии Гаминатор стал одним из самых любимых виртуальных эмуляторов по всему миру. Приключения всегда в тренде, а если они еще и позволяют неплохо заработать... В целом, отправиться в плавание с Колумбом в Selector casino можно рекомендовать любому почитателю азартных игр.



