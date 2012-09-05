Содержание:

Как открыть автосервис с нуля?

Типы автосервисов

Местоположение автосервиса. Как выбрать?

Оборудование и обстановка помещения

Регистрация бизнеса

Структура услуг

Закупка оборудования

Подбор персонала

Реклама и продвижение

Рентабельность бизнеса. Когда автосервис даст чистую прибыль?





Как открыть автосервис с нуля?

Открытие автосервиса непростое, но выгодное и успешное вложение. В данном сегменте всегда есть ниша для нового бизнеса, ведь люди не перестают покупать автомобили и искать качественный и надежный сервис-центр для решения проблем со своим транспортным средством. Для удачного начала, важно заранее просчитать план действий и познакомится со структурой такого вида бизнеса.





Типы автосервисов

Для грамотного принятия решения, какой тип автосервиса выбрать, желательно изучить структуру рынка. Если взять современную картину сегмента авто, основные типы автосервисов выглядят следующим образом:

Сетевые автосервисы. Представляют собой активную сеть автосервисов единого бренда, распространенную на территории одного, либо нескольких субъектов страны.

Авторизированные автосервисы. Сервисы, специализирующиеся на услугах для конкретных марок транспортных средств. Часто необходимо официальное партнерство с дилерами выбранных брендов авто.

Индивидуальные автосервисы. Не требуют официального открытие автосервиса. Возможно оказание услуг выездного характера, ремонт на дому у клиента или на дому у мастера. Схема работы зависит от сложности поставленной задачи.

Одиночные автосервисы. Популярный вид бизнеса, имеет широкий спрос среди клиентов автовладельцев. Не требует официальной аккредитации.

Для старта бизнеса, важно определить наиболее подходящий вид оказания услуг. По статистике, наиболее перспективный и выгодный вариант – это одиночный автосервис, который в дальнейшем может перерасти в сетевой. При удачном развитии дел, можно дорасти до ступени авторизированного автосервиса.





Местоположение автосервиса. Как выбрать?

Дальнейшим важным решением будет выбор месторасположение сервиса. Вцелом, решающей роли место расположения не играет. Как в тихом спальном районе города, так и на динамичной трассе можно выбрать удачную точку. Не забывайте, что чем меньше рядом с вами конкурентов – тем лучше. Главное правило – исполнить требования санитарно-эпидемиологические службы к расположению и состоянию помещения. Автосервисы нельзя располагать в жилых и общественных зданиях. Удаленность от жилых и общественных сооружений, учебных заведений, детских садиков и площадок, медицинских учреждений – не менее 15 метров.

Удобнее всего выбрать для автосервиса бывшее производственное помещение, гараж или ангар. Обязательно наличие отопления, приточно-вытяжная система вентиляции, специальная смотровая яма и качественное освещение. Площадь помещения должна быть ориентировочно 250-300 м2, если взять в расчет 4 рабочих позиции. Один из вариантов – взять помещение в аренду, при этом желательно оформить долгосрочный договор. Но можно и выкупить понравившееся место, если это возможно. Наличие парковки поблизости будет сильным преимуществом.





Оборудование и обстановка помещения

Перед началом регистрации автосервиса как бизнеса, необходимо оборудовать и подготовить помещения в соответствии с санитарными нормами. На сегодняшний день санитарная служба обозначает такие минимальные требования к помещению:

Качественное и безопасное искусственное освещение.

Оборудованные душ и сан-узел для сотрудников автосервиса.

Покрытые стены и смотровая яма керамической плиткой.

Пол, покрытый метлахской плиткой.

Обустроенная зона отдыха для персонала. Комната для обеда и досуга, шкафчики для переодеваний.

Обустроенная зона приема клиентов. Желательно организовать уютные диваны, телевизор, автомат с кофе.

Зонирование рабочего помещения по типу ремонтных услуг. Разные зоны для крупного и мелкого ремонта. Покраска в одном помещение, сварка и рихтовка в другом.

На одного работника должно быть выделено не менее 5 кв. м.





Регистрация бизнеса

После решения всех вышеперечисленных задач, когда помещение готово к проверке, можно начать регистрацию бизнеса. Тут два варианта ведения бизнеса: ООО или ИП. Далее необходимо пройти проверку и получить разрешение на введение помещения в эксплуатацию (предоставляет СЭС), разрешение от пожарной службы. Также необходимо заключить договор с коммунальной службой, договор аренды помещения, договор на вывоз отходов.





Структура услуг

После того, как все проверки пройдены и необходимые документы у вас на руках, можно начать составлять перечень основных услуг, предлагаемый автосервисом. На старте можно выделить несколько направлений, а позже расширять диапазон услуг. Самые популярные и пользующиеся огромным спросом услуги:

Шиномонтаж и сопутствующие манипуляции

Кузовные работы (исправление дефектов и покраска)

Компьютерная диагностика

Чистка инжектора

Ремонт двигателя и ходовой

Замена или ремонт деталей и узлов ТС

Тюнинг (подготовка авто перед продажей)





Закупка оборудования

Для профессионального и качественного оказания выбранных вами услуг, необходимо закупить оборудования для ремонтной и диагностической деятельности:

Сканер для диагностики

Оборудование для рихтования

Трансмиссионная стойка

Стенд развал-схождение

Домкраты

Устройство для промывки топливной системы

Оборудование для покраски

Станки для шиномонтажа и балансировочный станок

Установка для заливки масла

Компрессор со сжатым воздухом

Подъемники, ручные и пневматические инструменты

На этапе выбора производителей и поставщиков, важно поставить в приоритет качество оборудования. Сэкономив на цене, есть вероятность риска приобрести плохой товар, подлежащий замене в ближайшем будущем. Помимо этого, необходимо найти поставщиков запчастей и деталей для автомобилей и заключить с ними долгосрочный договор сотрудничества. В начале, можно размещать заказы по потребностям клиентов, но позже вы сможете сами формировать свой товарный запас для определенных марок ТС, в зависимости от сезонности и прочих факторов.





Подбор персонала

Пожалуй самый важный фактор, влияющий на успех и качество услуг автосервиса – это профессиональные автомеханики. На старте вам понадобятся:

Моторист

Кузовщик

Электрик

Механик

Подсобные рабочие (2-3 человека)

Администратор или менеджер (вы можете взять на себя эту роль)

Инженер по технике безопасности (для прохождения проверок на знание основ техники безопасности)

Грамотный бухгалтер (работа на полставки или услуга аутсерсинга)

Отличный вариант – приглашать людей по положительным рекомендациям и отзывам. Профессиональные мастера всегда приведут со старого места работы «своих» лояльных клиентов. Можно сотрудничать со студентами, которые учатся на мастеров, автомехаников и слесарей. Приглашать их на гибкий график, для выполнения подсобных работ. В дальнейшем студенты смогут заменить слесарей или механиков, которые, например, уйдут на пенсию.

Что касается оплаты труда, чаще всего это фиксированный минимальный оклад и процент от выполненной работы. Ставка процентной части варьируется от 30 до 50 %. При желании можно позволить рабочим трудится в автосервисе на себя, выполняя заказы в нерабочее время. К примеру в ночные часы или в раннее утро.





Реклама и Продвижение

Развитие бизнеса невозможно представить без рекламы и продвижения, и это лесенка к клиентам, которую часто игнорируют. Для молодого автосервиса жизненно важно работать над своей рекламой, иначе клиентов можно просто не дождаться. Необходимо разработать собственный фирменный стиль и брендинг: корпоративная одежда, вывески в салоне и визитки сервиса для клиентов. Реклама на радио, в газетах, на телевидении. Можно заказать листовки и раздавать их своим клиентам и прохожим на улице, вблизи автосервиса.





Рентабельность бизнеса. Когда автосервис даст чистую прибыль?

Для реализации бизнес-плана по открытию автосервиса важно рассчитать ориентировочные статьи затрат и график окупаемости. Если произвести расчет по среднерыночным ценам, расходы будут выражены в следующих цифрах:

Аренда помещения: 150-200 т.р. в месяц

Закупка рабочего оборудования: 1 млн. руб.

Ремонт помещения: 100-200 т.р.

Оформление бумаг: 50 т.р.

Расходные материалы: 80 т.р. в месяц

Реклама: 200 т.р.

Итого ориентировочная сумма 1,7 млн. руб. Стоимость затрат может колебаться в зависимости от региона, выбранных марок оборудования и поставщиков. Если вести речь об организации бизнеса и открытии некрупной точки с минимальными услугами выливаются в сумму 1-1,5 млн. руб. В случае открытия полноценного широкопрофильного автосервиса, то такой старт потребует большему денежного вложения, около 4 млн. руб.

Первая прибыль по истечении нескольких месяцев функционирования будет составлять 60 – 350 т.р. в месяц. Если бизнес сложится удачно, затраты окупятся в течение 3-х лет. Рентабельность будет колебаться от 20 до 40 %.

Если сделать лаконичный вывод, то такой бизнес как автосервис достаточно прибыльное и перспективное дело. Достойный показатель рентабельности и небольшой срок окупаемости. Главное - грамотно сделать выбор квалифицированных сотрудников и удачного местоположения сервиса. Ключ к удачному старту – рекламная компания автосервиса. Если поставить привлечение клиентов на поток, это даст огромный шанс окупить бизнес в самые короткие сроки!



