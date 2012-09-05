Авторы статьи поговорили с некоторыми операторами. Вот ответы тех, кто согласился дать комментарий.

Favbet: «Мы не работаем в Украине, мы не граждане этой страны, и мы никогда там не были», - ответил представитель Goxobet, чья 82% трафика поступает из Украины.

Parimatch: Вадим Мисюра, официальный представитель TM Parimatch в Украине, заверил, что холдинг занимается исключительно филантропическими и социальными проектами в стране. «В 2009 году в результате поправок к украинскому законодательству и введения моратория на спортивные ставки компания Pari-Match Ltd. была вынуждена прекратить свой бизнес в Украине. В то же время компания не отказалась от поддержки украинского спорта. Он также работает для легализации спортивных ставок в Украине. Pari-Match в настоящее время проводит профильные мероприятия в Восточной и Западной Европе, а такжев Азии и Африке », подчеркивает Misyura, Parimatch.com записывает около 94% трафика из Украины и является одним из 20 самых посещаемых сайтов в Украине.

Ранее владелец PariMatch Эдуард Швиндлерман утверждал, что его компания не имеет никакого отношения к сайту, принадлежащему к одноименной международной холдинговой компании.

Тот официальный сайт казино вулкан, который, представив свою новую версию, имеет очень амбициозные планы, безусловно, улучшит предложение на польском рынке. Игроки, безусловно, выиграют от этого.

• Партнер STS - крупнейший польский букмекер, преуспевает и в последние месяцы много работает. Хотя STS теперь является четким лидером на рынке, он знает, что конкуренция бодрствует, и рано или поздно она будет конкурировать с более крупными и сильными соперниками. Оператор Катовице на Новый год готовит сюрприз, который, безусловно, понравится канаве, отмечают некоторые из читателей журнала E-Play. STSPartner - это новая партнерская программа STS.Хорошее решение, которое, несомненно, позволит STS укрепить свои позиции в качестве лидера национального книжного рынка.

•Государственный монополист - после двух довольно оптимистичных для игроков и людей, связанных с рынком букмекерства в Польше, предсказания, к сожалению, в этот момент для немного пессимизма. Как известно, букмекеры в Польше, несмотря на высокие налоги, преуспевают, и лицензии пользуются интересами как польских, так и иностранных игроков. К сожалению, ситуация в покерных и онлайн- казино , решениями законодателя и введением государственной монополии намного хуже. Totalizator Sportowy явно сосредоточен на своем основном продукте и европейских джекпотах.