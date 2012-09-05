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Отказ Баррикелло
17 Марта 2019
Теги: авто

Представитель Andretti Green Racing Тони МакГоверн сообщил, что команда, выступающая в IRL, предлагала пилоту Ferrari Рубенсу Баррикелло стартовать в ее составе на майской гонке Инди 500. Бразильский пилот мог заменить в Индианаполисе травмированного Дарио Франкисты, однако Баррикелло вынужден был отказаться — его контракт с Ferrari не предусматривет выступлении в других сериях. «Нам нечего скрывать, мы разговаривали с Рубенсом, — сообщил представитель Andretti Green. — Ни сама Инди, ни квалификация к ней не совпадают по срокам с этапами Формулы-1, и Рубенс вполне мог попробовать себя на овале. Тем более, что Инди проходит всего через двое суток после его дня рождения».

Отказ Баррикелло вынудил команду рассматривать другие кандидатуры пилотов. В качестве возможной замены травмированному Франкитти (шотландец повредил спину и ребра, упав с мотоцикла) называли даже чемпиона NASCAR Тони Стюарта. И лишь в начале мая Майкл Андретти официально объявил имя «заместителя» — им стал другой гонщик NASCAR Робби Гордон.

Николя Минассян в нынешнем году успел проехать в между народно»! Формуле-3000 всего одну гонку перед тем, как его со скандалом уволили из команды Brand Motor- sport. Оказывается, во время пятничной тренировки в Имоле Минассян угрожал одному из членов команды, что не на шутку разозлило ее руководителя Мартина Кендрика.

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