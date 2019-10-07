Франция славится своими уникальными горнолыжными курортами. Чтобы
заказать горнолыжные туры на эти курорты, достаточно обратиться к
французскому туроператору Club Med. Каждый горнолыжный курорт этой
страны предлагает отдыхающим систему горнолыжного All-inclisive, которая
объединяет ски-пассы, услуги инструкторов горнолыжной школы Франции
ESF, изысканное питание, а также открытый бар, закуски в котором
доступны на протяжении всего дня. Дети также как и взрослые могут
принимать участие в специальных вечерних программах, которые проводятся
регулярно. Поэтому на этих курортах можно организовать активный
семейный отдых.
В стандартную горнолыжную неделю входит заезд в отель в воскресения,
понедельник-пятница - занятия с инструкторами по утрам и вечерам, общее
время - 2.5 ч. Суббота является днем свободного катания, а в воскресенье
- отъезд. Club Med предлагает заинтересованным родителям активный отдых
с детьми, с огромным количеством включенных в проживание спортивных
активностей. На каждом курорте предоставляется соответствующее
оборудование и услуги высококвалифицированных тренеров. Концепция
называется премиум олл-инклюзив. Однако в действительности все уже
организовано и включено. Отдыхающие полностью освобождены от всяких
забот. Все горнолыжные курорты Франции имеют отличную инфраструктуру,
подстроенную под детей.
Обращаясь в Club Med, вы вносите весомый вклад в дальнейшее развитие
ребенка. Детский клуб имеет программу, согласно которой дети с
четырехлетнего возраста могут не только развлекаться играми, но
участвовать в спортивных активностях, специально адаптированных по
возрастным и видам спорта, которыми занимаются родители. В частности это
горные лыжи, которыми малыши начинают заниматься с четырехлетнего
возраста и сноуборд, которому ребята обучаются с восьмилетнего возраста.
Такой активный отдых с детьми полезен не только для их здоровья, но и
для общения. На курорты приезжают дети из самых разных стран, с
которыми они легко познакомятся.
Club Med специализируется на организацию спортивного отдыха и
развлечений для всей семьи. Туроператор предлагает не классический горнолыжный отдых, а хорошо организованные спортивные активности и
развлекательные программы. Все это сочетается с идеальными условиями
проживания, комфортабельностью номеров, а также качественным питанием. С
перечнем горнолыжных курортных станций Франции, доступных для отдыха,
желающие смогут ознакомиться на официальном веб-ресурсе туроператора.