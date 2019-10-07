Франция славится своими уникальными горнолыжными курортами. Чтобы заказать горнолыжные туры на эти курорты, достаточно обратиться к французскому туроператору Club Med. Каждый горнолыжный курорт этой страны предлагает отдыхающим систему горнолыжного All-inclisive, которая объединяет ски-пассы, услуги инструкторов горнолыжной школы Франции ESF, изысканное питание, а также открытый бар, закуски в котором доступны на протяжении всего дня. Дети также как и взрослые могут принимать участие в специальных вечерних программах, которые проводятся регулярно. Поэтому на этих курортах можно организовать активный семейный отдых.



В стандартную горнолыжную неделю входит заезд в отель в воскресения, понедельник-пятница - занятия с инструкторами по утрам и вечерам, общее время - 2.5 ч. Суббота является днем свободного катания, а в воскресенье - отъезд. Club Med предлагает заинтересованным родителям активный отдых с детьми, с огромным количеством включенных в проживание спортивных активностей. На каждом курорте предоставляется соответствующее оборудование и услуги высококвалифицированных тренеров. Концепция называется премиум олл-инклюзив. Однако в действительности все уже организовано и включено. Отдыхающие полностью освобождены от всяких забот. Все горнолыжные курорты Франции имеют отличную инфраструктуру, подстроенную под детей.



Обращаясь в Club Med, вы вносите весомый вклад в дальнейшее развитие ребенка. Детский клуб имеет программу, согласно которой дети с четырехлетнего возраста могут не только развлекаться играми, но участвовать в спортивных активностях, специально адаптированных по возрастным и видам спорта, которыми занимаются родители. В частности это горные лыжи, которыми малыши начинают заниматься с четырехлетнего возраста и сноуборд, которому ребята обучаются с восьмилетнего возраста. Такой активный отдых с детьми полезен не только для их здоровья, но и для общения. На курорты приезжают дети из самых разных стран, с которыми они легко познакомятся.



Club Med специализируется на организацию спортивного отдыха и развлечений для всей семьи. Туроператор предлагает не классический горнолыжный отдых, а хорошо организованные спортивные активности и развлекательные программы. Все это сочетается с идеальными условиями проживания, комфортабельностью номеров, а также качественным питанием. С перечнем горнолыжных курортных станций Франции, доступных для отдыха, желающие смогут ознакомиться на официальном веб-ресурсе туроператора.

