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Отдых в Бечичи
19 Февраля 2021

У фанатов Черногории большой популярностью пользуется отдых в Бечичи. Данный курортный поселок полностью ориентирован на туристов, по этой причине тут создана соответствующая инфраструктура.


ТОП достопримечательностей

Пятерка популярных локаций включает:

  • Пляж. Он по праву входит в число великолепных районов Черногории. Длина побережья составляет 2 км!
  • Пешеходные тоннели. Находятся в скалах, ведущих в Будву и Каменево. Внутри для туристов открыты панно и необычный алфавит.
  • Церковь Святого Фомы. Тихая и уютная, построена в центре поселка.
  • Аквапарк. Вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.
  • Виды с верхних улиц. Такие пейзажи заставят на секунду окунуться в сказку.

Активный отдых в Бечичи

Курорт отлично подходит не только для семейного, но и спортивного отдыха. Тут созданы условия для занятий разными видами спорта, в том числе организовано катание на водных лыжах. Стоит сказать, что ежегодно в поселке проводят турнир по пляжному футболу – а участвуют в соревнованиях и настоящие спортивные звезды!

Для отдыхающих открыты площадки для игры в волейбол и баскетбол. Популярностью пользуются теннисные корты, велосипедные дорожки и спортивные залы. Если туристу нравятся водные виды спорта, то для него откроются рафтинг и параглайдинг (полеты на параплане).


Достоинства и недостатки курорта

Среди основных достоинств поселка:

  • Постоянная уборка берега.
  • Отличный сервис на пляже: установлены туалеты, душ, раздевалки.
  • На набережной работают кафе и бары.
  • Открыта аренда шезлонгов.
  • Туры в Бечичи дешевле в сравнении с Будвой.

Но существуют и некоторые недостатки: недорогие отели находятся за трассой и в сезон сюда приезжает большое количество людей.


Как добраться до курорта?

От аэропорта Тивата до поселка – 13 километров. Стоит уточнить, что вдоль курорта проходит Адриатическая трасса, по этой причине добраться из аэропорта легко и просто.

Из Будвы в Бечичи ходит специальный туристический поезд, который останавливается у каждого отеля.

Что привезти?

В качестве сувениров из Черногории часто привозят (стоит сказать, что данный список дополняется в соответствии с индивидуальными предпочтениями туристов):

  • Футболки, на которые нанесены курортные рисунки.
  • Тарелки.
  • Плетеные изделия из лозы.
  • Национальные алкогольные напитки.
  • Копченая ветчина пршут.
  • Сувениры в виде старинных гербов.

Черногория и в частности Бечичи – это удивительные локации, которые подарят туристу не просто бюджетный, но и экологичный отдых. А вы готовы отправляться в путешествие?


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