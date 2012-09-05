У фанатов Черногории большой популярностью пользуется отдых в Бечичи. Данный курортный поселок полностью ориентирован на туристов, по этой причине тут создана соответствующая инфраструктура.





ТОП достопримечательностей

Пятерка популярных локаций включает:

Пляж. Он по праву входит в число великолепных районов Черногории. Длина побережья составляет 2 км!

Пешеходные тоннели. Находятся в скалах, ведущих в Будву и Каменево. Внутри для туристов открыты панно и необычный алфавит.

Церковь Святого Фомы. Тихая и уютная, построена в центре поселка.

Аквапарк. Вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.

Виды с верхних улиц. Такие пейзажи заставят на секунду окунуться в сказку.





Активный отдых в Бечичи

Курорт отлично подходит не только для семейного, но и спортивного отдыха. Тут созданы условия для занятий разными видами спорта, в том числе организовано катание на водных лыжах. Стоит сказать, что ежегодно в поселке проводят турнир по пляжному футболу – а участвуют в соревнованиях и настоящие спортивные звезды!

Для отдыхающих открыты площадки для игры в волейбол и баскетбол. Популярностью пользуются теннисные корты, велосипедные дорожки и спортивные залы. Если туристу нравятся водные виды спорта, то для него откроются рафтинг и параглайдинг (полеты на параплане).





Достоинства и недостатки курорта

Среди основных достоинств поселка:

Постоянная уборка берега.

Отличный сервис на пляже: установлены туалеты, душ, раздевалки.

На набережной работают кафе и бары.

Открыта аренда шезлонгов.

Туры в Бечичи дешевле в сравнении с Будвой.

Но существуют и некоторые недостатки: недорогие отели находятся за трассой и в сезон сюда приезжает большое количество людей.





Как добраться до курорта?

От аэропорта Тивата до поселка – 13 километров. Стоит уточнить, что вдоль курорта проходит Адриатическая трасса, по этой причине добраться из аэропорта легко и просто.

Из Будвы в Бечичи ходит специальный туристический поезд, который останавливается у каждого отеля.

Что привезти?

В качестве сувениров из Черногории часто привозят (стоит сказать, что данный список дополняется в соответствии с индивидуальными предпочтениями туристов):

Футболки, на которые нанесены курортные рисунки.

Тарелки.

Плетеные изделия из лозы.

Национальные алкогольные напитки.

Копченая ветчина пршут.

Сувениры в виде старинных гербов.

Черногория и в частности Бечичи – это удивительные локации, которые подарят туристу не просто бюджетный, но и экологичный отдых. А вы готовы отправляться в путешествие?



