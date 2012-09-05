У фанатов Черногории большой популярностью пользуется отдых в Бечичи. Данный курортный поселок полностью ориентирован на туристов, по этой причине тут создана соответствующая инфраструктура.
ТОП достопримечательностей
Пятерка популярных локаций включает:
- Пляж. Он по праву входит в число великолепных районов Черногории. Длина побережья составляет 2 км!
- Пешеходные тоннели. Находятся в скалах, ведущих в Будву и Каменево. Внутри для туристов открыты панно и необычный алфавит.
- Церковь Святого Фомы. Тихая и уютная, построена в центре поселка.
- Аквапарк. Вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.
- Виды с верхних улиц. Такие пейзажи заставят на секунду окунуться в сказку.
Активный отдых в Бечичи
Курорт отлично подходит не только для семейного, но и спортивного отдыха. Тут созданы условия для занятий разными видами спорта, в том числе организовано катание на водных лыжах. Стоит сказать, что ежегодно в поселке проводят турнир по пляжному футболу – а участвуют в соревнованиях и настоящие спортивные звезды!
Для отдыхающих открыты площадки для игры в волейбол и баскетбол. Популярностью пользуются теннисные корты, велосипедные дорожки и спортивные залы. Если туристу нравятся водные виды спорта, то для него откроются рафтинг и параглайдинг (полеты на параплане).
Достоинства и недостатки курорта
Среди основных достоинств поселка:
- Постоянная уборка берега.
- Отличный сервис на пляже: установлены туалеты, душ, раздевалки.
- На набережной работают кафе и бары.
- Открыта аренда шезлонгов.
- Туры в Бечичи дешевле в сравнении с Будвой.
Но существуют и некоторые недостатки: недорогие отели находятся за трассой и в сезон сюда приезжает большое количество людей.
Как добраться до курорта?
От аэропорта Тивата до поселка – 13 километров. Стоит уточнить, что вдоль курорта проходит Адриатическая трасса, по этой причине добраться из аэропорта легко и просто.
Из Будвы в Бечичи ходит специальный туристический поезд, который останавливается у каждого отеля.
Что привезти?
В качестве сувениров из Черногории часто привозят (стоит сказать, что данный список дополняется в соответствии с индивидуальными предпочтениями туристов):
- Футболки, на которые нанесены курортные рисунки.
- Тарелки.
- Плетеные изделия из лозы.
- Национальные алкогольные напитки.
- Копченая ветчина пршут.
- Сувениры в виде старинных гербов.
Черногория и в частности Бечичи – это удивительные локации, которые подарят туристу не просто бюджетный, но и экологичный отдых. А вы готовы отправляться в путешествие?