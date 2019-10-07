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Отдельная ниша для кит-каров
24 Января 2020
Теги: авто

Отныне право готовить Impreza к гонкам чемпионата имеет не только Prodrive, но и ряд других компаний. Так что в ближайшее время группа N в основном станет ареной борьбы двух японских марок за рынок потребителей полноприводных спортивных автомобилей, а он уже весит немало. К сожалению, пробиться сюда другим производителям сейчас довольно сложно: во-первых, Subaru и Mitsubishi ушли далеко вперед, а во-вторых, даже при громадном желании остальных производителей изменить ситуацию в свою пользу нужно, как минимум, наладить серийное производство двухлитровых полноприводных спорткаров.

Зато в Молодежном чемпионате (где соревнуются пилоты от 1976 года рождения) шансов “засветиться" у заводов намного больше. FIA всегда беспокоило отсутствие основных производителей в мировом ралли. И молодежное первенство является очередной попыткой Федерации создать нишу для тех, кто не может или не решается сразу прийти в высшую лигу. Опыт создания подобной серии уже есть. Лет десять назад существовал отдельный чемпионат “кит-каров" — двухлитровых автомобилей с приводом на одну ось, с большой свободой в плане технической доработки и существенными льготами по омологации.

Однако, несмотря на первоначальную заинтересованность заводов и серьезную протекцию со стороны Федерации, “кит-кары” особого успеха не имели. Во-первых, они оказались очень дорогими (дороже, чем серийные автомобили). Во-вторых, проигрывали в скорости N-rpynne и, соответственно, были менее привлекательны для пилотов и зрителей.

Попытка же FIA создать для “кит- каров “независимые” гонки за счет разделения чемпионата мира на две серии, с чередующимся через год календарем, натолкнулась на серьезное противодействие организаторов. Кому же захочется терять рекламодателей из-за “второсортного" статуса соревнований?

В конце концов, появление автомобилей WRC сделало существование “кит-каров" нецелесообразным.


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