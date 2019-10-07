1 мая 1982 года. До окончания квалификационных заездов Гран-При Бельгии оставалось восемь минут, когда Fenari номер 27 пулей вылетела из боксов. Только что Дидье Пирони, коллега по команда, улучшил время Вильнева на одну десятую секунды. Во втором круге, идя на рекорд и мчась со скоростью довоенного истребителя, Жиль Вильнев дожал March Йохеиа Масса в левом повороте. Масс медленно ехал в боксы. Увидав в зеркале заднего вида красный ураган, он не торопясь принял вправо, уступая дорогу. То, что произошло после этого, было похоже на кошмарный сон. Fenari, на скорости около 290 км/ч, левой передней покрышкой наехала на правую заднюю March и взвилась в воздух, как птица...

Сын настройщика пианино из городка Шамбли провинции Квебек рано продемонстрировал свой недюжинный водительский талант, разбивая последовательно вое папины машины. Первый свой автомобиль - спортивный MG - Жиль разнес в щепки и оказался на больничной койке. Единственное, что вынес из этой аварии злостный нарушитель ПДД- машина искорежена. До конца своей жизни Вильнев самым глупым на свете считал Правила дорожного движения. Бренда Вернор (секретарша великого Энцо Феррари), с ужасом вспоминала горную прогулку с Жилем на его Ferrari 328: “Я не знаю, что бы произошло, если бы кто-нибудь выехал нам на встречу. А Жиль никак не мог понять отчего я была так перепутана?".

По выходу из больницы вниманием молодого канадца завладели снегоходы. В возрасте 23 лет в 1973 году Вильнев стал Чемпионом Канады в гонках та снежных мотоциклах. В этих гонках и сложился стиль езды, восхищавший и пугавший одновременно. Благодаря ледовым гонкам он, впоследствии, прекрасно чувствовал себя на мокрых трассах, был едва ли не единственным пилотом, проходящим повороты с заносом, да еще и всех четырех колес, в Формуле I. И это на болидах F 1!!! Кроме этого Жиля, и раньше не из пугливых, стал совершенно бесстрашным. Будучи уже звездой, он говорил истам, вспоминая эти гонки: “Несколько “полетов" на 150-ти каждою зиму - после этого уже ничего не боишься."