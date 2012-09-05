Презентация прошла с поистине социалистической помпой: с какими-то китайскими важными дядьками, пламенными речами, в присутствии огромного количества народа, представителей компаний-импортеров и журналистов из разных стран мира, с песнями, плясками и салютами. Вообще, все происходящее больше напоминало какой-нибудь юбилейный съезд Компартии Китая. Но закончились торжества — и начались интересности.

Начались они с экскурсии по заводу. Невероятно: автомобильный завод более чем современного уровня производственной мощностью 200 тыс. авто в год (это только первая линия) построен менее чем за три года и что самое интересное, на собственные деньги Great Wall Motors, без привлечения сторонних инвестиций. То есть компания смогла изъять из собственной прибыли $400 млн. и вложить их в свое же будущее — уже феноменальный показатель.

Ничуть не хуже

Что касается непосредственно производственных мощностей, новый завод Great Wall выглядит ничуть не хуже, чем заводы ведущих европейских производителей. Помимо традиционных штамповочных, сварочных, окрасочных и сборочных цехов здесь есть также собственный цех по производству двигателей и линия пластмассовых изделии — то есть практически весь цикл производства сосредоточен в едином месте. Все процессы, требующие максимальной точности операций, роботизированны, причем используются технологии и аппаратура от ведущих мировых производителей с громкими именами. Но там, где есть возможность без опаски за конечный результат использовать ручной труд — он и используется, с рабочими в Китае проблем нет, это дешево и оправдано экономически. И тем не менее, на производстве задействовано порядка 4 тысяч человек — не так уж и много для такого масштабного предприятия.

