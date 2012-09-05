В «Днепре» — по указателям, объяснить дорогу невозможно: видимо, строилась она с рассветом на нить Ариадны. Единственная шутка — на набережной, указатель на Донецк — на разворот по набережной назад, ан нет, сразу после разворота направо на мост через Днепр, но об этом надо догадаться самостоятельно. Ну а от Днепропетровска до Донецка совсем просто — 237 километров хорошей дороги, и заблудиться негде; а Павлоград и Красноармейск хоть и без объездных, но везде пряменько по главной, да и дороги даже в городах на удивление приличные. Единственный нюанс: бензином лучше запастись заранее — от «Днепра» до Донецка 95-й дешевле 2,30 три найти непросто.

Трасса М 06

Если вышеизложенный маршрут есть трасса региональная, то дорога через Смелу гордо именуется магистральной. Из чего нами был сделан ошибочный вывод о ее исключительно высоком качестве и фантастической скорости перемещения. Напрасно... Нет, состояние трассы отнюдь не хуже, чем на Р 02, а местами и лучше, и развилок-поворотов заметно меньше, заблудиться невозможно. Выезд из Киева — по обуховской трассе, затем Кагарлык, Корсунь-Шевченковский, Смела, Александрия. Пятихатки — и Днепропетровск. Но состояние дороги не столь уж разительно отличается от первого маршрута, так что скорость движения та же, а то и ниже — сел вдоль дороги неимоверное количество, а ни один город не имеет объездной, разве что кроме Знаменки — и то выгоды от ее использования весьма сомнительны. Впрочем, дороги в городах довольно живы в сравнении с общеукраинскими показателями, зато трасса хороша лишь до границы Черкасской области — дальше до Днепропетровщины кусок пути по Кировоградской области придется потрястись изрядно — ничего себе магистраль... Зато подкупают цены на бензин в Черкасской области — на тех же ТНК 95-й по «рупь-семьдесят пять», а по 2,15 грн. продают уже 98-й!

В конечном итоге сливающийся в эдакий знак безразличия, вполне сопоставимый с общим положением на «кременчугском» маршруте. Трассы были бы равнозначны, если бы не одно «но». Киев — Золотоноша — Кременчуг — Донецк: на одометре 712 км. Киев — Кагарлык — Смела — Донецк — 756 км. То есть разница при дороге туда- обратно — 88 километров. При общей протяженности путешествия под полторы тысячи — нс так уж много, но тоже, знаете ли, ощутимо. Так что метры голосуют за Р 02.