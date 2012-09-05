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Освещение для прихожей
6 Ноября 2020
Теги: ПДД

Прихожая является лицом дома. Она формирует первое впечатление и создаёт нужное настроение. Одна из особенностей этого помещения заключается в том, что солнечный свет в нём чаще всего отсутствует, поэтому и в дневное, и в вечернее время приходится пользоваться светильниками, выбору которых необходимо уделить особое внимание.

Современный рынок предлагает огромный выбор светильников и люстр для любого стилевого направления

Рекомендации по организации освещения в прихожей

При организации искусственного освещения в прихожей следует придерживаться следующих рекомендаций специалистов:

Количество света в прихожей должно соответствовать уровню освещённости других помещений в любое время суток. Пребывание в прихожей обычно бывает кратковременным, однако резкое изменение освещённости при переходе в другие комнаты оказывает негативное влияние на зрение и снижает способность ориентироваться в пространстве.

Слишком яркое, как и слишком тусклое освещение прихожей может создавать неприятное ощущение. Мягкий рассеянный свет без резких теней – идеальное решение для прихожей. Такого эффекта можно добиться с помощью направленных на потолок источников света, благодаря которым небольшое помещение будет казаться выше и шире.

Освещение в прихожей может применяться не только на потолке, но и на стене вдоль пола, чтобы подсвечивать помещение в тёмное время суток без включения основного света.

Светильниками, расположенные непосредственно на зеркальной поверхности, превратят зеркало в прихожей в полноценный арт-объект интерьера, привлекающий к себе повышенное внимание и расставляющий сияющие акценты.

Выбор светильников для прихожей

  • Основное место на потолке прихожей обычно занимает люстра. Для таких помещений лучше выбирать компактные модели оригинальной формы.
  • Подвесы также способны заполнить светом парадный вход. Однако они могут мешать открыванию дверей шкафа или гардеробной комнаты.
  • В прихожей вытянутой формы лучше всего использовать точечные светильники, наделённые возможностью поворота, что позволяет управлять направлением потока света.
  • Настенные светильники и бра прекрасно высвечивают стены, визуально увеличивая высоту потолка. Обычно их устанавливают на уровне двух метров от пола.
  • Светодиодные лампы можно встроить в швы напольной керамической плитки, что позволит создать звёздную россыпь у себя под ногами.

Каталог светотехники: my-light.ru

константин

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