Прихожая является лицом дома. Она формирует первое впечатление и создаёт нужное настроение. Одна из особенностей этого помещения заключается в том, что солнечный свет в нём чаще всего отсутствует, поэтому и в дневное, и в вечернее время приходится пользоваться светильниками, выбору которых необходимо уделить особое внимание.

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Рекомендации по организации освещения в прихожей

При организации искусственного освещения в прихожей следует придерживаться следующих рекомендаций специалистов:

Количество света в прихожей должно соответствовать уровню освещённости других помещений в любое время суток. Пребывание в прихожей обычно бывает кратковременным, однако резкое изменение освещённости при переходе в другие комнаты оказывает негативное влияние на зрение и снижает способность ориентироваться в пространстве.

Слишком яркое, как и слишком тусклое освещение прихожей может создавать неприятное ощущение. Мягкий рассеянный свет без резких теней – идеальное решение для прихожей. Такого эффекта можно добиться с помощью направленных на потолок источников света, благодаря которым небольшое помещение будет казаться выше и шире.

Освещение в прихожей может применяться не только на потолке, но и на стене вдоль пола, чтобы подсвечивать помещение в тёмное время суток без включения основного света.

Светильниками, расположенные непосредственно на зеркальной поверхности, превратят зеркало в прихожей в полноценный арт-объект интерьера, привлекающий к себе повышенное внимание и расставляющий сияющие акценты.

Выбор светильников для прихожей

Основное место на потолке прихожей обычно занимает люстра. Для таких помещений лучше выбирать компактные модели оригинальной формы.

Подвесы также способны заполнить светом парадный вход. Однако они могут мешать открыванию дверей шкафа или гардеробной комнаты.

В прихожей вытянутой формы лучше всего использовать точечные светильники, наделённые возможностью поворота, что позволяет управлять направлением потока света.

Настенные светильники и бра прекрасно высвечивают стены, визуально увеличивая высоту потолка. Обычно их устанавливают на уровне двух метров от пола.

Светодиодные лампы можно встроить в швы напольной керамической плитки, что позволит создать звёздную россыпь у себя под ногами.

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