Прихожая является лицом дома. Она формирует первое впечатление и создаёт нужное настроение. Одна из особенностей этого помещения заключается в том, что солнечный свет в нём чаще всего отсутствует, поэтому и в дневное, и в вечернее время приходится пользоваться светильниками, выбору которых необходимо уделить особое внимание.
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Рекомендации по организации освещения в прихожей
При организации искусственного освещения в прихожей следует придерживаться следующих рекомендаций специалистов:
Количество света в прихожей должно соответствовать уровню освещённости других помещений в любое время суток. Пребывание в прихожей обычно бывает кратковременным, однако резкое изменение освещённости при переходе в другие комнаты оказывает негативное влияние на зрение и снижает способность ориентироваться в пространстве.
Слишком яркое, как и слишком тусклое освещение прихожей может создавать неприятное ощущение. Мягкий рассеянный свет без резких теней – идеальное решение для прихожей. Такого эффекта можно добиться с помощью направленных на потолок источников света, благодаря которым небольшое помещение будет казаться выше и шире.
Освещение в прихожей может применяться не только на потолке, но и на стене вдоль пола, чтобы подсвечивать помещение в тёмное время суток без включения основного света.
Светильниками, расположенные непосредственно на зеркальной поверхности, превратят зеркало в прихожей в полноценный арт-объект интерьера, привлекающий к себе повышенное внимание и расставляющий сияющие акценты.
Выбор светильников для прихожей
- Основное место на потолке прихожей обычно занимает люстра. Для таких помещений лучше выбирать компактные модели оригинальной формы.
- Подвесы также способны заполнить светом парадный вход. Однако они могут мешать открыванию дверей шкафа или гардеробной комнаты.
- В прихожей вытянутой формы лучше всего использовать точечные светильники, наделённые возможностью поворота, что позволяет управлять направлением потока света.
- Настенные светильники и бра прекрасно высвечивают стены, визуально увеличивая высоту потолка. Обычно их устанавливают на уровне двух метров от пола.
- Светодиодные лампы можно встроить в швы напольной керамической плитки, что позволит создать звёздную россыпь у себя под ногами.
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