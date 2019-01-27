Для обеспечения эффективности работы грузового и легкового транспорта необходимо применять качественные и надежные шины. Такие покрышки не только будут обеспечивать надежное сцепление с дорожным покрытием и хорошую управляемость машин, но и обеспечат необходимую проходимость и надлежащее выполнение различных задач.





Разные варианты покрышек

Выбирая соответствующие модели шин, нужно учитывать:

вес машины;

погодные условия;

вид дорожного покрытия;

функциональные задачи автотранспорта;

интенсивность эксплуатации.

Для правильного выбора автопокрышек нужно разбираться в их маркировке. Точная расшифровка нагрузки шин позволяет подобрать необходимый вариант. От этого показателя зависит степень жесткости покрышек. Не нужно использовать более мягкие модели, не соответствующие документации. Это может не только уменьшить срок эксплуатации шин, но и приводит к снижению безопасности движения. Качественные автомобильные шины под брендами КАМА, Viatti, КАМА Евро выпускает российский производитель. В его каталогах можно подобрать модели покрышек с разными типоразмерами и эксплуатационными характеристиками.





Выбор летних и зимних шин

Как для легковых, так и для грузовых машин следует своевременно менять покрышки, в соответствии с сезоном. Используя зимние шины в летний период можно не только снизить их функциональность и сцепление с дорогой. Из-за того, что такие покрышки более мягкие, они быстрее изнашиваются и не так держат автомобиль на разных типах дорожных покрытий. Нужно применять шины, в соответствии с эксплуатационными требованиями и техническими характеристиками машин.

На зимней резине в 5 раз больше ламелей, чем на летней. Такая повышенная степень ламелизации улучшает уровень сцепления, благодаря увеличенному количеству ребер жесткости. Протектор на зимних автопокрышках имеет большее количество канавок, обеспечивающих увеличенное число активных углов и ребер, формирующих условия для лучшей управляемости авто на скользких дорогах. Летние покрышки более жесткие и будут хуже держать сцепление с дорогой. Правильно подобранные шины помогают даже снижать расход топлива на определенных режимах эксплуатации и соответствующих дорожных покрытиях.

Выбирая надежные и качественные покрышки, владельцы машин заботятся не только о качественном управлении автомобилем, но и о своей безопасности.



