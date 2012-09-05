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Особенности выбора корма для кошек
22 Августа 2018

Как известно, любая, и домашняя в том числе, кошка – хищник, который нуждается в частом потреблении натурального мяса. В ежедневный рацион домашнего животного должны входить углеводы, кальций, цинк, пребиотики и другие компоненты. О том, какой корм выбрать для кошек, что нужно учитывать при покупке продукции поговорим далее.

Ежедневно взрослой кошке нужно потреблять 100-150 грамм пищи, насыщенной белком, 50 грамм углеводов с добавлением витаминов и минералов, которые способствуют правильному пищеварению и улучшают его. Не все продукты, которыми питается человек, принесут пользу кошке, поэтому не следует часто кормить животное продуктами, которые привычны для вас. Ветеринары рекомендуют соблюдать следующие правила при выборе корма:

  1. Корм обязательно должен состоять из кусочков натурального мяса. Продукция категории эконом содержит сырье низкого качества и субпродукты, поэтому не стоит приобретать дешевую пищу.
  2. Растительные вещества не должны превышать 30%.
  3. Корм для кошек купить можно в любом зоомагазине или ветеринарной аптеке. Не приобретайте продукцию в маркетах и других магазинах.
  4. В составе должны напрочь отсутствовать химические добавки, красители, усилители запаха и вкуса. Натуральные ингредиенты применяют в кормах премиум и супер-премиум класса.
  5. В составе пищи для животных не должно быть сахара и других наполнителей.
  6. Что свидетельствует о низком качестве корма? Кошка не будет насыщаться, поглощая при этом большое количество еды.
  7. И, конечно, стоимость. Если вам не безразлично состояние здоровья питомца, будьте готовы выложить кругленькую сумму на корм.

Наиболее полезными и безопасными считаются консервированные корма, поскольку они состоят из натурального мяса, овощей, содержат достаточное количество влаги. Можно покупать и сухой корм, но он должен быть высокого качества, о чем говорит его стоимость. Использовать его лучше как прикорм. Не стоит перенасыщать им животное, поскольку даже наиболее дорогостоящая продукция при неправильном применении может навредить питомцу.

Если вы завели маленького котенка, можно приобрести средства, которые укрепят его здоровье. Прежде чем покупать витамины для котят, следует проконсультироваться со специалистом. Ветеринар учтет индивидуальные особенности животного, его возраст, выявит существующие проблемы, после чего выпишет препарат, который больше всего подходит малышу и назначит курс лечения.


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тут были комменты. RIP!






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