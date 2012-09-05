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Особенности вихревых расходомеров
9 Марта 2020
Теги: авто

Анализируя в целом возможности вихревых расходомеров, можно отметить их особенности.

Поскольку частота образования вихрей пропорциональна средней скорости потока и не зависит от плотности, вязкости и температуры потока, с помощью вихревых расходомеров измеряется объемный расход. Для определения массового расхода необходимо вычислять плотность среды и пересчитывать показания, что усложняет вторичную аппаратуру расходомеров,

Вихревые измерители имеют широчайший диапазон измеряемых расходов - до 1:100, причем линейность характеристики в указанном диапазоне составляет около 0,5 %, а воспроизводимость - 0,2 %.

Вихревые расходомеры относятся к немногочисленному классу приборов, являющихся дискретными по принципу своею действия, что очень удобно при использовании их в микропроцессорных системах управления двигателем.

Необратимые потери давления составляют около 70 % потерь в расходомере переменного перепада давления при аналогичных условиях.

Диапазон измеряемых расходов и вид градуировочной характеристики могут регулироваться формой вихреобразователя и его расположением в канале. Причем сходимость показаний у различных экземпляров расходомеров определяется допуском на геометрические размеры вихреобразователя при изготовлении. Благодаря своей простоте вихревые расходомеры имеют относительно низкую стоимость.

К недостаткам вихревых расходомеров относятся значительные погрешности измерений при числах Рейнольдса менее 15000 (особенно менее 1000).

Ограничения накладываются и на диаметр трубопровода, так как при больших диаметрах (свыше 100 мм) частота выходного сигнала недопустимо низка, поскольку является величиной, обратно пропорциональной кубу диаметра канала, а также и на максимальный размер вихреобразователя.

На показания расходомеров оказывает влияние искажение профиля распределения скоростей потока по сечению канала, что требует принятия специальных мер по стабилизации потока. Оценивая в целом вихревые расходомеры, их можно считать перспективными.


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