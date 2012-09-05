Фасады МДФ сегодня пользуются огромным спросом среди покупателей. А все благодаря тому, что они отличаются приемлемой стоимостью, отменными эксплуатационными свойствами, а с применением инновационных технологий им можно придать любой вид, в том числе и натурального дерева. Как и любой материал плиты МДФ требуют регулярного ухода. Это поможет сохранить привлекательный внешний вид гарнитуры, а также продлить эксплуатационные свойства.

Наиболее сложными в уходе являются глянцевые фасады мебельные. Конечно, при запущенных загрязнениях справится самостоятельно с очисткой изделий вряд ли получится. Для удаления пятен, жира можно использовать хозяйственное мыло или обезжиривающее моющее средство. Нанесите необходимое количество средства, дайте ему время хорошо впитаться, а затем удалите влажной тряпочкой. Для въевшейся грязи можно попробовать более профессиональные продукты. Благо, на современном рынке представлен богатый ассортимент товаров, поэтому подходящее средство обязательно подберете. Если все же возникли проблемы, посоветуйтесь с продавцом-консультантом.

Крайне важно проводить регулярную уборку кухонной гарнитуры или любой другой мебели. Особенно, если в изделиях преобладают светлые оттенки. Пыль, грязь, капли жира въедаются в поверхность материала мгновенно и тогда для полного очищения понадобятся средства с более агрессивным составом, которые не только портят внешний вид мебели, но и могут вызывать кожные высыпания, другие аллергические реакции. Продукция, состоящая из агрессивных компонентов, портит пластиковое покрытие, разъедают краску или пленку. Поэтому лучше мыть гарнитуру чаще, используя легкую продукцию, чем доводить мебель до плачевного состояния.

Многие используют для очищения фасада МДФ обыкновенное средство для мытья посуды. Зачастую такая продукция отличается неплохим составом. Производители добавляют смягчающие компоненты, увлажняющие кожу рук, поэтому мебель от такого средства также не пострадает. Всего лишь потребуется хорошо вспенить небольшое количество жидкости в теплой воде и хорошенько смыть сразу образовавшиеся капли жира. Если все же грязь успела впитаться в поверхность гарнитуры, можно нанести пену на поврежденные участки и дать ей время растворить загрязнение. Таким образом удалить жир будет гораздо легче.

Поскольку производители мебельных фасадов из МДФ изготавливают надежные и практичные изделия, не следует бросаться на поиски идеального моющего для очистки мебели. С этой задачей хорошо справится обыкновенное средство для мытья посуды.



