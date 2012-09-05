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Особенности трансмиссии Газели: виды неисправностей и их ремонт
3 Мая 2020
Теги: авто

Малолитражные автомобили ГАЗ оснащены механической трансмиссией МКПП. Она состоит из 4-х или 5-ступенчатой коробки передач, сцепления, составного или цельного карданного вала и жесткого ведущего моста. Самым уязвимым местом ГАЗели считается коробка. Для того, чтобы поддерживать авто исправным, необходимо своевременно осуществлять ремонт и замену запчастей на новые.


Основные неисправности автомобиля ГАЗ

Грузовые машины Газель ‒ коммерческий транспорт, поэтому КПП работает при постоянных нагрузках. Это является причиной частого выхода из строя некоторых деталей. Среди распространенных неисправностей:

1. Гул при работе МКПП. Возникает из-за износа трущихся элементов, ослабления крепежных болтов.

2. Хруст в коробке. Поломка происходит в результате ослабления подшипников;

3. Треск при переключении синхронизаторов. Причина - естественный износ синхронизаторов.

4. Затруднительное переключение передач. Проблема появляется при заедании в приводе управления КПП или износе шестерней.

5. Выключение передач. Самопроизвольное заглушение вызывают перекос зубьев шестеренок, износ штоков и вилок или же ослабление креплений КПП и ведомого вала.

6. Снижение уровня смазывающей жидкости. Появляется у Газели из-за нарушения герметичности картера, пробоя прокладки картера КПП, течи сальника или ослабления затяжных болтов.

7. Возникновение неполадок в узле сцепления.

Признаками того, что КПП ГАЗели требует срочного ремонта, есть проблемы в переключении скоростей, возникновение нехарактерных звуков во время включении передачи, самопроизвольное включение и выключение оборудования, появление тресков и шумов.

Плановую диагностику КПП ГАЗели рекомендуется проводить после каждых 30-40 тыс. км пробега. При дальнейшем самостоятельном ремонте транспорта следует хорошо изучить устройство российских грузовых авто, чтобы правильно демонтировать, разбирать, дефектовать и установить коробку передач на место.


Где купить запчасти для трансмиссии Газели

Компания “МИР ЗАПЧАСТЕЙ” специализируется на запчастях для российского автомобиля ГАЗ. В каталоге интернет-магазина есть весь ассортимент деталей для транспортного средства. В частности, здесь можно купить качественные элементы для ремонта трансмиссии и двигателя ГАЗели, замены отдельных частей МКПП авто.

Преимуществом покупки деталей от поставщика для грузового транспорта станет выгодная цена и быстрая доставка по России. Приятным бонусом для каждого клиента будет гарантия на все детали для ГАЗели и профессиональная консультация при выборе.


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