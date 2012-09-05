Представляем сервисный центр Toyota от официального дилера Тойота Центр Невский в Санкт-Петербурге. Официальный сервис специализируется на обслуживании автомобилей с учетом политики качества обслуживания производителя. Здесь работают высококвалифицированные сотрудники, которые имеют многолетний стаж работы и прошедшие обучение и сертификацию от производителя. При обращении в дилерский центр клиенты получают профессиональную консультацию и сервис высшего уровня. В Тойота Центр Невcкий имеется специализированное современное оборудование, с помощью которого производится работа с автомобилями марки Тойота независимо от их года выпуска.
Принципы работы сервиса
Предоставляемые услуги:
- Диагностика и ремонт автомобилей Toyota.
- Представление современных программ технического обслуживания.
- Наличие оригинальных запчастей в огромном многообразии.
- Использование качественного масла от фирмы-производителя, что гарантирует бесперебойную работу транспортного средства.
Сервисный центр Тойота имеет специализированное помещение для хранения сезонных покрышек.
Клиенты могут обратиться за обслуживанием в любое время суток. Доступный и надежный сервис позволит в короткие сроки восстановить работу автомобиля и обеспечит автовладельца необходимыми товарами.
Преимущества центра Toyota
В дилерском центре тщательно контролируют весь процесс обслуживания. Это значит, что клиенты могут быть уверены в качестве проводимых работ. Специалисты центра внимательно следят за соблюдением технического регламента и выполняют все действия в соответствии с инструкцией производителя.
Основные преимущества центра:
- Приемлемая стоимость.
- Регулярные акции и специальные предложения, которые позволяют сэкономить бюджет.
- Использование запчастей от производителя, а также оригинальных расходных материалов.
- Быстрые сроки выполнения работ независимо от сложности проблемы и типа неисправностей.
- Гарантия на выполненные работы.
- Квалифицированный персонал, который имеет многолетний опыт работы с маркой Тойота.
- Соответствие сервиса с инструкциями производителя.
Записаться на обслуживание в центре можно в любое время, оставив заявку на сайте. Функционал официального сервиса Тойота Центр Невский позволит сэкономить время и силы на поиски надежного обслуживания. Также можно обратиться в сервис по номеру телефона. Сотрудники центра проконсультируют по любым воспросам и запишут на осмотр авто. Подробнее о сервисе - https://toyota-nevsky.ru/owners