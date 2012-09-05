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Особенности сервиса дилерского центра Тойота
27 Июля 2022
Теги: авто

Представляем сервисный центр Toyota от официального дилера Тойота Центр Невский в Санкт-Петербурге. Официальный сервис специализируется на обслуживании автомобилей с учетом политики качества обслуживания производителя. Здесь работают высококвалифицированные сотрудники, которые имеют многолетний стаж работы и прошедшие обучение и сертификацию от производителя. При обращении в дилерский центр клиенты получают профессиональную консультацию и сервис высшего уровня. В Тойота Центр Невcкий имеется специализированное современное оборудование, с помощью которого производится работа с автомобилями марки Тойота независимо от их года выпуска.


Принципы работы сервиса

Предоставляемые услуги:

  • Диагностика и ремонт автомобилей Toyota.
  • Представление современных программ технического обслуживания.
  • Наличие оригинальных запчастей в огромном многообразии.
  • Использование качественного масла от фирмы-производителя, что гарантирует бесперебойную работу транспортного средства.

Сервисный центр Тойота имеет специализированное помещение для хранения сезонных покрышек.

Клиенты могут обратиться за обслуживанием в любое время суток. Доступный и надежный сервис позволит в короткие сроки восстановить работу автомобиля и обеспечит автовладельца необходимыми товарами.


Преимущества центра Toyota

В дилерском центре тщательно контролируют весь процесс обслуживания. Это значит, что клиенты могут быть уверены в качестве проводимых работ. Специалисты центра внимательно следят за соблюдением технического регламента и выполняют все действия в соответствии с инструкцией производителя.

Основные преимущества центра:

  • Приемлемая стоимость.
  • Регулярные акции и специальные предложения, которые позволяют сэкономить бюджет.
  • Использование запчастей от производителя, а также оригинальных расходных материалов.
  • Быстрые сроки выполнения работ независимо от сложности проблемы и типа неисправностей.
  • Гарантия на выполненные работы.
  • Квалифицированный персонал, который имеет многолетний опыт работы с маркой Тойота.
  • Соответствие сервиса с инструкциями производителя.

Записаться на обслуживание в центре можно в любое время, оставив заявку на сайте. Функционал официального сервиса Тойота Центр Невский позволит сэкономить время и силы на поиски надежного обслуживания. Также можно обратиться в сервис по номеру телефона. Сотрудники центра проконсультируют по любым воспросам и запишут на осмотр авто. Подробнее о сервисе - https://toyota-nevsky.ru/owners


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