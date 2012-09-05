Представляем сервисный центр Toyota от официального дилера Тойота Центр Невский в Санкт-Петербурге. Официальный сервис специализируется на обслуживании автомобилей с учетом политики качества обслуживания производителя. Здесь работают высококвалифицированные сотрудники, которые имеют многолетний стаж работы и прошедшие обучение и сертификацию от производителя. При обращении в дилерский центр клиенты получают профессиональную консультацию и сервис высшего уровня. В Тойота Центр Невcкий имеется специализированное современное оборудование, с помощью которого производится работа с автомобилями марки Тойота независимо от их года выпуска.





Принципы работы сервиса

Предоставляемые услуги:

Диагностика и ремонт автомобилей Toyota.

Представление современных программ технического обслуживания.

Наличие оригинальных запчастей в огромном многообразии.

Использование качественного масла от фирмы-производителя, что гарантирует бесперебойную работу транспортного средства.

Сервисный центр Тойота имеет специализированное помещение для хранения сезонных покрышек.

Клиенты могут обратиться за обслуживанием в любое время суток. Доступный и надежный сервис позволит в короткие сроки восстановить работу автомобиля и обеспечит автовладельца необходимыми товарами.





Преимущества центра Toyota

В дилерском центре тщательно контролируют весь процесс обслуживания. Это значит, что клиенты могут быть уверены в качестве проводимых работ. Специалисты центра внимательно следят за соблюдением технического регламента и выполняют все действия в соответствии с инструкцией производителя.

Основные преимущества центра:

Приемлемая стоимость.

Регулярные акции и специальные предложения, которые позволяют сэкономить бюджет.

Использование запчастей от производителя, а также оригинальных расходных материалов.

Быстрые сроки выполнения работ независимо от сложности проблемы и типа неисправностей.

Гарантия на выполненные работы.

Квалифицированный персонал, который имеет многолетний опыт работы с маркой Тойота.

Соответствие сервиса с инструкциями производителя.

Записаться на обслуживание в центре можно в любое время, оставив заявку на сайте. Функционал официального сервиса Тойота Центр Невский позволит сэкономить время и силы на поиски надежного обслуживания. Также можно обратиться в сервис по номеру телефона. Сотрудники центра проконсультируют по любым воспросам и запишут на осмотр авто. Подробнее о сервисе - https://toyota-nevsky.ru/owners