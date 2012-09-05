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Особенности сдачи анализов на гормоны
29 Января 2017
Теги: Игры

Каждый человек должен следить за состоянием своего здоровья, регулярно консультироваться с врачами. Для выявления некоторых заболеваний необходимо сдать анализы http://www.xn----ctbajeob8aen.xn--p1ai/services/analizy/ на гормоны. Кроме того, такой забор крови зачастую осуществляется у будущих мам. Перед посещением лаборатории нужно правильно подготовиться, знать о существенных нюансах.

Важные моменты

Итак, данный вид анализов сдают на голодный желудок с утра. За 2-3 дня до процедуры не следует употреблять пищу, в которой содержится йод. Противопоказаны также жирные и жареные продукты, спиртные напитки. Для получения достоверных результатов стоит воздержаться и от курения. Из-за особенностей гормонального фона женщинам рекомендуется посещать клинику примерно на четвертый день менструального цикла.

В обязательном порядке требуется прекращение приема многих медицинских препаратов, особенно антибиотиков. Как правило, они отменяются как минимум за неделю до забора крови. К тому же, врач должен быть проинформирован пациентом о наличии заболеваний, влияющих на выработку гормонов.

После получения результатов специалист устанавливает диагноз и назначает лечение. Но если есть сомнения, то стоит посетить лабораторию повторно. Следует понимать, что нужно не только откорректировать гормональный фон, но и устранить все причины возникновения проблемы.

Таким образом, при сдаче анализов на гормоны необходимо проявить максимум ответственности. Лучше всего обратиться в крупный медицинский центр с отменной репутацией, в котором работают высококвалифицированные специалисты.

Константин

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