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Особенности производства и хранения металлопроката
18 Октября 2021

В Москве работает множество организаций, предлагающих недорого купить швеллер по ГОСТ и другие виды металлопродукции. Но прежде, чем отдать предпочтение подходящим по цене и качеству изделиям, необходимо убедиться в том, что они выполнены в соответствии с действующими стандартами качества и хранились правильно.


Тонкости производства металлопроката

Для изготовления всех современных видов металлопродукции используется несколько вариантов исходного сырья. Чаще всего это железная руда и стальной лом, нержавеющая сталь, прокат меди, латуни, бронзы и других металлов. Чтобы металлический швеллер или любой другой вид проката отличался высокими коррозионными, прочностными и иными характеристиками, в стальной сплав могут добавляться и другие компоненты.

Чаще всего металлические швеллеры изготовляют на специализированных прокатных станках. Для обработки используют несколько технологий – это теплая, холодная или горячая прокатка. Если прокат выполняют из железной руды, для переплавки лома используют мартеновские или конвертерные печи. Если планируется изготовлять металлоизделия из стали, то сырье нужно долго плавить в электрических печах. А вот прокат из цветных металлов (латуни, меди и других) производят путем литья и прессования.


Особенности хранения металлопроката

Конечные потребительские свойства изделий из стали зависят не только от технологий производства и качества сырья, но и от того, где, в каких условиях хранился готовый прокат. Правила хранения металлоизделий регламентирует ГОСТ 7566-94. Согласно этому стандарту, допускается складирование готового проката под открытым небом или в специально отведенных помещениях, при этом срок хранения такой продукции не ограничен.

Независимо от того, где хранится металлопрокат, необходимо строго соблюдать некоторые правила его складирования:

  • недопустим контакт готовых изделий с поверхностью пола или земли;

  • прокат должен быть сложен таким образом, чтобы легко выполнялись погрузочно-разгрузочные работы;

  • продукция должна быть обязательно защищена от негативных воздействий окружающей среды – например, ультрафиолетового излучения или осадков в виде снега или дождя.

Зная основные особенности производства и хранения теперь несложно заказать качественный металлопрокат в Москве. Остается выбрать компанию, которая предложить выгодную стоимость изделий, а также спектр дополнительных услуг – например, доставку или консультации по выбору.


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