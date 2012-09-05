Рефрижератор незаменим для перевозки и недлительного хранения пищевых продуктов, лекарств, химических веществ, растений и пр. при строго определенном температурном режиме. Рефрижераторы поддерживают температуру от +25С до -25С. Стандартный авторефрижератор - утепленный изотермический фургон и холодильная установка, с помощью которой и создается требуемая температура внутри самого авто. Авторефрижератор может функционировать от мотора машины, на котором она установлена, или полностью автономно. Оборудование может быть установлено на прицеп, полуприцеп, а также на машину-фургон.

Рефрижераторы используются для транспортировки следующих грузов:

Пищевые продукты.

Алкоголь.

Лекарства.

Изделия из текстиля.

Корма для животных.

Сельскохозяйственная продукция.

Отдельная химическая продукция и др.





Особенности конструкции рефрижераторов

Авторефрижераторы изготавливаются на основе прочной решетчатой платформы, сделанной из стального профиля. Пол изотермического фургона делается из фанерных сэндвич-панелей, которые сверху покрываются оцинкованной сталью, алюминием либо полимерной заливкой.

Современные рефрижераторы создаются из сэндвич-панелей, соединенных обрамляющими деталями. Теплоизоляция авто надстройки, предназначенной для монтажа на современные грузовые автомобили, получается слоем пенополистирола или пенополиуретана. Этот материал негигроскопичен, стоек к гниению и износу. Изотермический фургон рефрижератора при необходимости обшивается оцинкованной листовой сталью.

Кроме того наружная отделка этой надстройки для грузовика может проводиться с применением армированного пластика, наклеенного на основание из фанеры. Предлагаемые рефрижераторные устройства оснащаются двустворчатыми задними дверями, для производства которых используются сэндвич-панели. Эти детали изотермического грузовика дополнительно оснащаются резиновым уплотнителем, отличающейся эластичностью, устойчивостью к износу и высокими термоизоляционными характеристиками.

По желанию клиента рефрижераторы оснащаются вторым ярусом, перегородками и крюками для подвешивания туш животных. Такие элементы фиксируются на специальных направляющих.

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