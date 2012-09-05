Выбор автомобиля, оценка его технического состояния, оформление покупки является сложной задачей даже для опытного автомобилиста, и поэтому желательно воспользоваться услугами эксперта. Туристические агентства, отправляющие группы за автомобилями, как правило, выделяют в помощь своих экспертов, но к их помощи следует относиться осторожно, поскольку эксперты фирмы основной доход получают от продавцов автомобилей, к которым они приводят свои группы. При проверке автомобиля лучше не торопиться. Запаситесь временем и терпением. Если есть возможность, проверяйте машину вдвоем с человеком, которому доверяете.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Применение НДС к товарам, ввозимым на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимым с этой территории, осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом России и Законом Российской Федерации "О налоге на добавленную стоимость". НДС на ввозимый автомобиль определяется в процентах от суммы таможенной стоимости автомобиля (Ц), плюс величина таможенной пошлины (ТП), плюс суммы акциза (СА). В настоящее время величина НДС установлена на уровне 20%.

Вы, наверное, хотите узнать, чем история кончилась? Так она еще и не думает кончаться. Очередной ответ на очередной запрос пока еще на подходе. Долг гражданина Р. за штрафную стоянку к сегодняшнему моменту превысил тысячу долларов. Деньги эти таможня платить за гражданина Р. не собирается, даже если выяснится, что он лично никаких таможенных правил не нарушал и ничего не ввозил (а ничего другого выясниться просто не может). Бесплатно же машину со стоянки в ТОО "Очаково” ему тоже никто не отдаст. Круг замыкается, и без вины виноватому все равно придется платить...

Если все-таки надумаете покупать привезенную из-за рубежа машину - сами проходите растаможку. Да, это утомительно, но во всяком случае дает некую гарантию. А уж если вам продают здесь растаможенный автомобиль - не поленитесь десять раз перепроверить все документы. Иначе можете попасть в крайне неприятное положение, в котором оказался наш герой.