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Особенности подбора спортивного питания
24 Февраля 2017

На сегодняшний день существует огромное множество спортивных добавок, и каждая имеет свое конкретное предназначение. Новичку-спортсмену тяжело будет самостоятельно разобраться, с чего начать, порой даже профессионалы могут сделать неправильный выбор в составлении индивидуального комплекса для себя.

В этой статье мы расскажем, как выбрать спортивные добавки, которые подходят именно вам и которые способны помочь вам в достижении поставленной цели. Самое качественное спортивное питание вы можете приобрести, перейдя по ссылке https://sportmenu.com.ua/catalog/kreatin/.


Ключевые правила выбора спортивного питания

Первым делом вам нужно следовать трем ключевым правилам, с которых все и начинается:

  • Определиться, для каких целей нужно спортивное питание – для похудения или набора массы, для укрепления суставов или витамины. В выборе продуктов важны все факторы, определяющие ваши физиологические особенности и физический потенциал – телосложение, рост и вес, пол, опыт в тренировках, конечная цель, которую вы хотите достичь;
  • Рассчитайте свой бюджет и определите для себя, сколько вы можете и готовы потратить на покупку спортивных добавок;
  • Выбирать продукцию нужно только известных марок. Самыми лучшими являются американские и немецкие производители, их продукция отвечает всем заявленным стандартам;
  • Использовать экспертную систему Body Expert – это специально разработанная система, основанная на сложнейших алгоритмах, и позволяющая подобрать оптимальный комплекс спортивного питания.


Каждая добавка – для определенной цели

Теперь перейдем к главному – к самим продуктам, и для каких целей вы можете их применять:

  • Для наращения массы, развития силы и обеспечения быстрого восстановления после тренировок вам нужен протеин. Это концентрированный белок, очищенный от примесей и производящийся из натуральных продуктов;
  • Для активизации жиросжигающих процессов, обеспечения выносливости и пополнения запасов энергии вам нужны специальные жиросжигатели. На первом месте стоит Л-карнитин, известный своими уникальными свойствами, а следом за ним идут комплексные жиросжигающие добавки – отличаются многофункциональностью и возможностью не только сжигать жировые клетки, но и активизировать обменные процессы в организме;
  • Для поддержания здоровья и укрепления иммунитета используйте витаминно-минеральные комплексы, а также добавки для укрепления связок и суставов. Организм всегда испытывает большой стресс во время тренировок, поэтому нуждается в постоянной подпитке – именно витамины и другие ценные микроэлементы насыщают его и поддерживают полноценную работоспособность.

 


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