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Особенности платежной ВТС-системы
11 Августа 2018

О биткоинах сегодня знают даже люди, далекие от мира криптовалют. Многие не верят в реальность такого заработка. Кто-то только пробует влиться в тему. А кто-то уже давно хорошо зарабатывает на курсовых скачках. Инструкций к такому онлайн-заработку в Сети много. Но, прежде чем начать им следовать, нужно разобраться, что же такое биткоин.

Что такое ВТС

Купить его можно через криптообменники, например, https://convertex.io/ru. Большинство таких финансовых онлайн-платформ продают ВТС, принимая к оплате карты банка или Qiwi, Webmoney-кошельки. На вашей карте обязательно будет стоять логотип Visa или MasterCard. Это банковские платежные системы. Они проводят операции с привычной для нас валютой – долларами, евро, рублями.

биткоин

Биткоин тоже можно классифицировать как платежную систему. Но здесь в обороте только цифровые денежные средства. Соответственно, ВТС – это виртуальная платежная система. Ее отличия от обычных систем платежей в том, что она:

  • никому не подконтрольна;
  • не зависит от состояния мировой экономики;
  • не привязана ни к одному из существующих государств и банков;
  • ее курс формируется только исходя из реального потребительского спроса.

Главными особенностями биткоина можно назвать:

  • Анонимность. Абсолютно все операции проходят без информации о персональных данных участников. Для транзакции понадобится только хэш-адрес отправителя и получателя перевода. То есть, по сравнению с переводами на карту банка, где в доступе и название организации, и фамилия с инициалами пользователя, ВТС-переводы полностью анонимны.
  • Необратимость. Заблокировать, отменить, приостановить операции внутри системы невозможно.
  • Прямой перевод. Все переводы проводятся без посредников, от пользователя к пользователю напрямую. В транзакции не принимают участия ни сервер, ни центр процессинга, ни банк.
  • Децентрализация. Система не регулируется государственными ведомствами, субъектами, банками. Соответственно, все участники ВТС имеют равные права.
  • Безопасность. Взломать ВТС-бумажник нереально. Все его данные записаны в личных файлах. И доступ к ним есть только у пользователя. Информацию во время перевода перехватить нельзя, ее защищает криптографический шифр.

биткоин

Как видим, ничего сложного в ВТС-системе нет. И разобраться в ней намного легче, чем кажется на первый взгляд. А если вникните в тему подробнее, то сможете зарабатывать хорошие деньги на инвестициях или скачках курса.


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тут были комменты. RIP!






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