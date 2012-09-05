Автозапчасти FEBI в Ташкенте, представленные на сайте интернет-магазина Orient Global GmbH, производятся одноименной немецкой компанией FEBI, которая специализируется на изготовлении автомобильных комплектующих включая:

детали двигателя;

трансмиссии;

подвески;

детали для рулевого управления;

детали для тормозов и ходовой части.

FEBI является одним из крупнейших поставщиков оригинальных автозапчастей, как на европейский, так и на СНГ авторынок. Данный производитель известен благодаря:

высокому качеству. Компания FEBI изготавливает только высококачественные детали, которые соответствуют спецификациям ОЕМ и иногда даже их превосходят. Данная характеристика гарантирует, что детали могут быть установлены на автомобиль любой марки и будут надежно функционировать в транспортном средстве;

ассортименту. FEBI предлагает широкий ассортимент продукции для различных марок и моделей автомобилей. Перед клиентами открывается универсальный магазин для удовлетворения всех их автомобильных потребностей;

оригинальности. Компания предоставляет исключительно оригинальные автозапчасти. Это означает, что детали были разработаны и протестированы в соответствии с теми же стандартами, что и изделия, которые первоначальны были установлены на транспортном средстве;

экономичности. При покупке автозапчастей от компании FEBI у клиентов есть возможность существенно сэкономить. При этом детали сохраняют высокое качество, прочность и устойчивость к физическим, весовым нагрузкам;

доступности. В каталоге производителя большой ассортимент изделий разного типа и даже если вы не нашли необходимые запчасти, они будут произведены и доставлены в кратчайшие сроки.





Преимущества оригинальных автозапчастей

Оригинальные автозапчасти поставляются с гарантией производителя, что обеспечивает защиту клиентов. При возникновении поломки или неисправности во время срока действия гарантии вы можете заменить нерабочую деталь. Стоит также отметить, что оригинальные автозапчасти изготавливаются из материалов высокого качества и рассчитаны на более длительный срок службы, чем детали вторичного рынка. Они также могут разрабатываться для конкретных марок или моделей автомобиля.

Если вы хотите приобрести автомобильные запчасти из ЕС в Узбекистане от компании FEBI или других популярных производителей, лучшим решением будет сотрудничество с интернет-магазином oriental-global-gmbh.uz. На сайте также есть поддержка клиентов, работники которой готовы ответить на все вопросы пользователей по темам доставки, оплаты и т. д.



