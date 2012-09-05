Одним из лучших ноутбуков для работы можно назвать Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2017, так он имеет большое количество положительных аспектов, а также особенностей. Сейчас мы обсудим почему от лучших других, при этом не будет сильно затрагивать подробные характеристики ноутбуков, так как MacBook Pro 13, выпущенный в 2017 году имеет множество других, важных особенностей.

Самый главный плюс – это компактность и мобильность, ноутбук небольших размеров, а именно 13 дюймов, но этого более, чем достаточно для полноценной работы. Его без проблем можно носить в рюкзаке, чтобы иметь возможность работать удаленно, практически где угодно.

Дизайн, по мнению многих, является самой сильной стороной, особенно если не брать во внимание техническое и программное оснащение техники от Apple. Минимализм всегда в моде, корпус, который выполнен из прочного алюминия высокого качества позволяет техники быть более устойчивой к повреждениям и при этом положительно выделяться за счет внешнего вида.

Данная модель более дешевая, в сравнении с 15 дюймовым аналогом, который дополнительно оснащен сенсорным тач-баром. Большинству пользователей он не нужен, так как для него достаточно тяжело найти практическое применение в работе.

Стоит все-же немного затронуть основные элементы аппаратного обеспечения лэптопа, в нем установлено:

Процессор Intel Core i5, которые имеет два физических ядра, каждое из них работает на частоте 2.3 ГГц, при работе в режиме Turbo Boost - 3,6 ГГц.

8 гигабайт оперативной памяти, работающей на частоте 2133 МГц.

Скоростной SSD накопитель на 128, 256 Гигабайт, в зависимости от выбранной модели.

Встроенный графический чип Iris Plus Graphics 640, которого достаточно для воспроизведения видео в формате 2560×1600.

Стоит отметить, что точные технические показатели макбука, не являются точным показателем скорости его работы, а также его вычислительной мощности. Его нельзя сравнивать с подобными ноутбуками на базе Windows ОС, по одной простой причине – программное обеспечение.

Mac OS, а также все сопутствующие ей программы позволяют устройству с не самым мощным «железом», работать намного быстрее, в сравнении с более сильными по Hardware составляющей аппаратами. Компания Apple производит максимальную оптимизацию своих устройств, старается довести до идеала совместимость каждого приложения, разработанного для Mac OS.

Огромным плюсом для людей, которые работают достаточно долго является экран. Он имеет высокой разрешение 2560×1600, а также бесспорно лучшую матрицу: Retina display. Кроме невероятной цветопередачи, глаза пользователя не устают даже при длительной работе за девайсом.

Из небольших негативных особенностей, стоит сказать про отсутствие полноценных портов USB. Всего имеется два порта на одной стороне устройства: USB Type-C, Thunderbolt 3. На правой панели имеется лишь одно выход - стандартный mini-jack (3.5 мм).

Хоть цена на данный девайс не самая демократичная, за высокое качество всех элементов начиная от сборки и установленного аппаратного обеспечения, заканчивая операционной системой и предварительно установленным набором программ – необходимо платить заслуженную цену.



