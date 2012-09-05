Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Особенности конструкции вилочных погрузчиков




Особенности конструкции вилочных погрузчиков
26 Июня 2017
Теги: ПДД

Вилочные погрузчики сегодня являются очень популярными агрегатами. Они оснащены специальным устройством, предназначенным для захвата и переноса различных предметов. Поэтому работа на складах и предприятиях с применением подобных машин становится высокоэффективной и удобной. Если вы используете такую технику лишь время от времени, актуальной будет аренда вилочного погрузчика в москве.

Нюансы устройства

Чтобы воспользоваться такой машиной, стоит обратиться на spectexexpert.ru. Конструкция техники выглядит следующим образом:

  • Двигатель. Это сердце погрузчика. Обычно используются бензиновые, дизельные и электрические модели. Также иногда применяются гибридные варианты.
  • Системы для управления двигателем. Сегодня развиваются кабельные соединения, которые позволяют реализовать совершенно новые схемы передачи данных. Так можно осуществлять управление различными системами погрузчика на расстоянии.
  • Устройство для подъема предметов. Максимальная высота современных агрегатов составляет восемнадцать метров. Чтобы работа велась безопасно, в машинах имеется система защиты от неровной поверхности пола или возникающих вибраций. Этого добиваются посредством одновременного уменьшения всех мачт. При этом жесткость и прочность увеличены.
  • Гидравлические системы. Погрузчики оборудуются усилителями для того, чтобы останавливать агрегаты на любой скорости небольшим нажатием педали. Это весьма актуально, ведь подобные машины нередко имеют значительный вес.

Вышеприведенные нюансы помогут понять, из каких элементов состоит вилочный погрузчик.

Константин

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Сетевые автоматы... - Константин (+152)
Виртуальное казино ShangriLa: ... - Константин (+216)
Как правильно накрутить подпис... - Константин (+526)
Спутниковое ТВ - Константин (+250)
Виртуальные VDS-сервера... - к (+243)
Big DATA Хостинг - к (+298)
Сервис+ - к (+273)
Дорожная геосетка... - Константин (+278)
NAGROBOOST - Константин (+344)
Триколор ТВ - Константин (+448)
Дамские рюкзачки Biscuit Grey... - Константин (+282)
Лобовые стекла - Константин (+342)
Арте Ламп - Константин (+522)
Как заменить штатное головное ... - Константин (+2236)
Детейлинг-полировка... - Константин (+319)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке