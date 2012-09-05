Вилочные погрузчики сегодня являются очень популярными агрегатами. Они оснащены специальным устройством, предназначенным для захвата и переноса различных предметов. Поэтому работа на складах и предприятиях с применением подобных машин становится высокоэффективной и удобной. Если вы используете такую технику лишь время от времени, актуальной будет аренда вилочного погрузчика в москве.

Нюансы устройства

Чтобы воспользоваться такой машиной, стоит обратиться на spectexexpert.ru. Конструкция техники выглядит следующим образом:

Двигатель. Это сердце погрузчика. Обычно используются бензиновые, дизельные и электрические модели. Также иногда применяются гибридные варианты.

Системы для управления двигателем. Сегодня развиваются кабельные соединения, которые позволяют реализовать совершенно новые схемы передачи данных. Так можно осуществлять управление различными системами погрузчика на расстоянии.

Устройство для подъема предметов. Максимальная высота современных агрегатов составляет восемнадцать метров. Чтобы работа велась безопасно, в машинах имеется система защиты от неровной поверхности пола или возникающих вибраций. Этого добиваются посредством одновременного уменьшения всех мачт. При этом жесткость и прочность увеличены.

Гидравлические системы. Погрузчики оборудуются усилителями для того, чтобы останавливать агрегаты на любой скорости небольшим нажатием педали. Это весьма актуально, ведь подобные машины нередко имеют значительный вес.

Вышеприведенные нюансы помогут понять, из каких элементов состоит вилочный погрузчик.