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Особенности игрового слота Crazy Monkey в онлайн казино Goxbet
20 Мая 2020
Теги: Игры

Мартышка — центровой персонаж тропического леса: ее знает абсолютно вся округа. Веселая обезьянка всегда путешествует по лианам, заводит много друзей, и с каждым жителем джунглей находится в приятельских отношениях. Касается это и грозного льва с пушистой гривой, и безобидного зеленого червяка на листке. Веселый характер не позволяет скучать ни ей самой, ни окружающим. Пора и вам наведаться в этот южный лес: пора собрать всех местных компаньонов в удачные выигрышные комбинации. От этого напрямую будет зависеть ваш выигрыш, а бонусные пиктограммы помогут вам в игре. В такие забавные игровые слоты в онлайн казино https://goxbet1.com/gameGroup/slot-games можно сыграть на просторах интернета.


Символы: лесная дружная компания зверей

Итак, вы прибываете в джунгли, в которых уже проживает немало занимательных личностей. Лес пестрит жителями от мала до велика: встречаются самые мелкие и самые крупные животные. Пора познакомиться с друзьями обезьянки. По слухам, здесь обитает таинственный дух джунглей. А еще поговаривают, что мартышка очень любит шалить и попадает из-за этого в истории.

  • Рядовые — могучий веселый лев с коричневой гривой и хвостом, ананас с густыми листьями, веселый червяк с желтыми глазами, связка спелых бананов, красная порхающая бабочка и непонятно откуда взявшаяся наковальня.
  • Дух — wild. Этот таинственный персонаж прячется под деревянной маской и способен заменить любого жителя джунглей. Например, если в линию выстраиваются два червяка с желтыми глазами и дух — это приравнивается к трем червякам с желтыми глазами.
  • Мартышка в прыжке — bonus. Если три мартышки появляются на барабанах, это означает запуск бонусной игры. Вам нужно потянуть за любые из 5 канатов: отдельные принесут бананы, а отдельные — падающую на голову наковальню. Вот почему обезьянка иногда попадает в неприятные истории.

Вы можете играть в Обезьянки на сайте казино Гоксбет: это доступно каждому новичку!


Стоимость: некоторые друзья ближе других

Дружбой с отдельными персонажами обезьянка дорожит больше, чем с другими. К примеру, очень полезна дружба со львом: могучий царь зверей — хорошая подписка в случае возникновения конфликта. А бабочки важны не очень: их множество порхает в любом уголку джунглей, выбирай любую. Поэтому и ценность животных неодинакова.

  • Дорогие — яркий значок «Crazy Monkey», древний дух леса в деревянной маске и могучий царь зверей — лев. Эти персонажи — редкие гости на барабанах, но зато если удастся случайно выстроить их в линию — вознаграждение будет большим.
  • Средние — странные символы автомата: заросший листьями целый ананас и железная наковальня. Сравнительно часто появляются они на экране, имеют средний размер стоимости. Видимо, чем-то дороги эти предметы мартышке.
  • Дешевые — мелкая братия: ползущий по листику куста зеленый червяк с желтыми глазами, порхающая красная бабочка с цветка на цветок и связка спелых бананов с пальмы. Из этих иконок будет собрано много комбинаций, ведь они встречаются часто.

Пора и вам наведаться в джунгли и познакомиться с обитателями. Кто-то давно не собирал из них выигрышных комбинаций — тогда вперед в казино Goxbet, запускать барабаны.

Crazy Monkey


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