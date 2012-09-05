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Особенности автомобилей Hyundai Coupe
21 Сентября 2018
Теги: авто

Впервые транспортное средство Hyundai Coupe увидело мир в начале 90-х годов. Тогда южнокорейский бренд представил модели спорт-купе HCD-II. А позднее в 1994 году – транспортные средства HCD-III. Похвала поклонников, хорошие экспертные оценки послужили производству серийного автомобиля, который официально представили публике в 1996 году.

Первая модель была изготовлена на базе HyundaiSonata и Lantra. Это спортивное транспортное средство, производство и разработку технических характеристик которого взяли на себя специалисты всемирно известной марки Porche.

В 2000 году производители создали обновленные спортивные автомобили. В основном значительно изменился дизайн HyundaiCoupe. Производители внедрили новые фары и создали другую конструкцию капота. Салон получился более просторным. Для обивки применили материал высокого качества. Черные кожаные сиденья выглядят просто, но в то же время элегантно. Для кресел изготовили специальную систему подогрева и применили механическими регулировками. Место водителя удобное, имеет хорошую обзорность. Руль обшит материалом из кожи.

Окна открываются с помощью специальных электрических стеклоподъемников, а двери снабжены центральным замком. Спортивная модель уверенно чувствует себя на дороге, а при вождении нет чувства дискомфорта. Все детали, комплектующие, двигатели, автозапчасти в Днепре доступны по приемлемым ценам.

Вторая версия создавалась американскими специалистами и рассчитывалась модель на американский рынок, чего не скажешь о третьем поколении Coupe. Производство доверили корейским разработчикам. Дизайн получился немного кричащим, вызывающим, даже агрессивным, но запоминающимся. Внутренняя отделка выглядит модно и стильно. Автомобиль снабжен шинами MichelinPilot и спортивными сиденьями Recaro.

Еще одна обновленная версия этой модели была представлена миру в 2005 году. Внешние характеристики транспортного средства практически не изменились.

СовременныйHyundaiCoupe отличается легкой управляемостью. Это повышает уровень безопасности на дороге. ControllerAreaNetwork предназначена для того, чтобы контролировать функциональность системы безопасности. При столкновении CAN сканирует силу столкновения и при необходимости активирует подушки безопасности. Найти различные комплектующие для этих автомобилей не сложно. Купить рессоры Hyundai, запчасти, детали можно в специализированных магазинах или же заказать товар онлайн.


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тут были комменты. RIP!






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