Вдвойне опасны автомобильные происшествия для детей: автомобили рассчитаны под эргономику взрослых людей, их же размеры не позволяют оказать даже малейшего сопротивления возникающим силам. Поэтому в автомобиле они могут находиться только на заднем сидении или же в специальном фиксируемом детском кресле. И ни в коем случае нельзя перевозить детей, даже грудных, на коленях у взрослых, особенно у сидящих спереди. Детей ростом до 150 см нельзя пристегивать стандартным ремнем безопасности, для них предназначены специальные детские системы ремней.

Подголовники защищают шейные отделы позвоночника при резком заднем ударе в автомобиль. При таком ударе сидение толкает тело вперед, голова же резко запрокидывается назад и происходит травма шеи (или перелом позвоночника). Отчасти эффект их применения объясняется еще и тем, что при угрозе спереди человек успевает хотя бы рефлекторно напрячься перед ударом, чего не случается при ударе сзади. Подголовники должны быть правильно отрегулированы по высоте и углу наклона. Оптимальный защитный эффект подголовника обеспечивается при нахождении верхнего края его на уровне глаз сидящего или чуть выше.

Водители-пользователи мобильных телефонов должны проявлять особую бдительность, так как статистически доказано, что вероятность аварии при разговоре по телефону во время вождения возрастает в несколько раз (ровно во столько, во сколько снижается внимание говорящего к происходящему на дороге). Эту вероятность несколько снижает дооснащение телефона громкоговорящими переговорными устройствами, но не настолько, чтобы позволить два этих серьезных дела делать одновременно. По этой причине в ряде стран водителями уже запрещено пользоваться мобильными телефонами во время движения. Помимо этого неправильно смонтированные наружные антенны или пользование радиотелефонами и рациями непосредственно внутри салона нарушают работу электронных систем автомобиля. Да и сами высокочастотные электромагнитные поля оказывают вредное влияние на здоровье пользующегося.