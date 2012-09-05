1. Минимизация мускульных затрат водителя при управлении автомобилем.

2. Обеспечение хорошей обзорности и информативности по техническому состоянию и управлению автомобиля и дорожной ситуации.

3. Комфортное и безопасное пребывание водителя в течение всего времени наряда, а при длительном наряде - возможность сна в горизонтальном положении.

Кабины грузовых автомобилей подразделяются на капотные и бескапотные, последние сейчас находят преимущественное распространение - такие конструкции облегчают доступ к двигателю и позволяют увеличить габариты грузовой платформы (при одинаковых габаритах АТС), а также улучшают обзорность водителю.

Сейчас часто увеличивают высоту кабины у грузовых АТС - для организации там спального места - это уменьшает длину кабины, что позволяет увеличить длину грузовой платформы.

Кроме того, кабины и салоны всех современных автомобилей имеют значительное количество различного дополнительного оборудования для нормальной, комфортной и безопасной работы водителя и безопасного и комфортного пребывания пассажиров в течение длительного времени, в различное время года и время суток: освещение, обогреватели, вентиляция, кондиционер, климат-контроль, телевизор, обдув и омывание стекол, место для сна и т. д., и т. п.