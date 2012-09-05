Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Основные требования к рабочему месту водителя




Основные требования к рабочему месту водителя
4 Марта 2017
Теги: авто

1. Минимизация мускульных затрат водителя при управлении автомобилем.

2. Обеспечение хорошей обзорности и информативности по техническому состоянию и управлению автомобиля и дорожной ситуации.

3. Комфортное и безопасное пребывание водителя в течение всего времени наряда, а при длительном наряде - возможность сна в горизонтальном положении.

Кабины грузовых автомобилей подразделяются на капотные и бескапотные, последние сейчас находят преимущественное распространение - такие конструкции облегчают доступ к двигателю и позволяют увеличить габариты грузовой платформы (при одинаковых габаритах АТС), а также улучшают обзорность водителю.

Сейчас часто увеличивают высоту кабины у грузовых АТС - для организации там спального места - это уменьшает длину кабины, что позволяет увеличить длину грузовой платформы.

Кроме того, кабины и салоны всех современных автомобилей имеют значительное количество различного дополнительного оборудования для нормальной, комфортной и безопасной работы водителя и безопасного и комфортного пребывания пассажиров в течение длительного времени, в различное время года и время суток: освещение, обогреватели, вентиляция, кондиционер, климат-контроль, телевизор, обдув и омывание стекол, место для сна и т. д., и т. п.

 


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Молотильные барабаны бильные... - . (+14)
Радиальное биение барабана... - . (+18)
Техническое обслуживание... - . (+20)
Смазка к подшипнику... - . (+21)
Кузов автомобилей... - . (+35)
Автосалон Кунцево... - . (+40)
МазПром - . (+41)
Рама - . (+76)
Подвески на современных автомо... - . (+93)
Подвеска - . (+68)
Углы установки управляемых кол... - . (+66)
Передний ведущий мост... - . (+72)
АвтоГарант+ - . (+79)
Для лучшей управляемости автом... - . (+56)
Карданная передача... - . (+107)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке