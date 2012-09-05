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Основные положения проекта Концепции
11 Февраля 2019
Теги: авто

- Основные положения проекта Концепции были рассмотрены на коллегии МВД РФ в августе прошлого года. После этого мы почти полгода обсуждали его гласно в средствах массовой информации. Свои предложения вносили не только представители региональных У ГАИ, но и рядовые граждане - всего более миллиона человек. Все пожелания и рекомендации были проанализированы, в результате чего в проект были внесены определенные изменения. А недавно состоялся Всероссийский семинар-совещание, на котором проект был одобрен представителями министерств и ведомств, руководителями МВД и ГАИ. Теперь предстоит его “оперативная” доработка, после чего Концепция будет окончательно утверждена.

- В проекте документа говорится: “главной целью развития ГАИ является обеспечение более высокого уровня защищенности участников дорожного движения от ДТП и преступлений и их последствий при одновременном завоевании уважения и симпатий населения к службе ГАИ...” Каким образом вы намереваетесь этого добиться?

- Мы проанализировали ситуацию со штрафами и пришли к выводу - большая часть зафиксированных инспекторами ГАИ нарушений серьезно на состояние аварийности не влияет. Но в то же время дезорганизует и нервирует людей, формируя в представлении многих водителей образ дорожного инспектора как “врага”... Разве это нормально, когда в стране со 150-миллионным населением ежегодно выявляется более 50 млн автонарушителей - то есть, наказывается каждый третий? Между нами должны быть нормальные человеческие взаимоотношения. Чтобы водители понимали - если их наказали, то за дело. Сел за руль пьяным, мчался по городу с сумасшедшей скоростью, ехал в правом ряду значительно быстрее, чем соседи в левом, что, естественно приводит к хаосу на дорогах, заехал на обочину - изволь за это отвечать по “полной программе”. В то же время к автомобилистам, случайно нарушившим ПДД, не создающим опасности для пешеходов, других водителей, необходимо подходить с пониманием - можно на первый раз и предупредить,сделать замечание, причем в культурной, вежливой форме.


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