Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Основные особенности применения мототрактора




Основные особенности применения мототрактора
16 Февраля 2021

Основные нюансы применения мототрактора для сельскохозяйственных работ

Мототрактор давно зарекомендовал себя, как отличная техника для сельского хозяйства. Мототрактор отличается маневренностью, компактностью, и при этом способен выполнять множество функций. Сельскохозяйственные работы на сегодняшний день актуальны, но можно сделать так, чтобы фермер как можно больше работы скинул со своих плеч и переложил на технику.

Однако покупать сразу несколько видов техники довольно сложно, гораздо проще купить один вариант, который будет выполнять целый ряд работ. По своей сути мототрактор - это трактор, собранный на раме, в которой использованы, как комплектующие мотоблока, так и трактора.

Некоторые модели имеют оснащение узлов гидравликой. Среди особенностей модели выделяют одноцилиндровый двигатель, наличие сиденья для оператора, одноточечное крепление навесного оборудования. Среди наиболее известных марок выделяют:

  • Булат,
  • Зубр,
  • Добрыня,
  • Fighter.

Выбор зависит от того, на какую сумму вырос, какой масштаб обрабатываемой территории.


Преимущества данного вида техники

Если это территория до одного гектара, то можно выбрать недорогие конструкции. Если же ваша территория достигает пяти гектаров, то можно приобрести более дорогие варианты с множеством опций. Мототрактор способен выполнить такие хозяйственные работы, как транспортировка грузов, очистка территории от снега, заготовка твердотопливного материала. Также возможен сбор урожая и покоса и другие виды работ. Все зависит от того, какое навесное оборудование вы выберете.

Среди преимуществ выбирают стоимость, потому что мототрактор выходит гораздо дешевле минитрактора. Здесь доступно навесное приспособление и к передней части, и к задней части рамы. Всегда можно присоединить даже картофелекопалки и другое специальное оборудование.

К плюсам относится простота конструкции, то есть ее легко обслуживать. Данная техника удобна в использовании. Мототрактор с небольшим сиденьем комфортнее мотоблока. Также к плюсам можно отнести облегченное оборудование, эргономичный дизайн, возможность выполнять целый спектр работ. Всегда можно самостоятельно переоборудовать мотоблок, выбирая определенное оборудование, то есть это могут быть сеялки, роторные косилки, лопата отвал, то есть вы сможете сделать так, чтобы трактор соответствовал вашим потребностям и выполнял все необходимые функции.


.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке