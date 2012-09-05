Основные нюансы применения мототрактора для сельскохозяйственных работ

Мототрактор давно зарекомендовал себя, как отличная техника для сельского хозяйства. Мототрактор отличается маневренностью, компактностью, и при этом способен выполнять множество функций. Сельскохозяйственные работы на сегодняшний день актуальны, но можно сделать так, чтобы фермер как можно больше работы скинул со своих плеч и переложил на технику.

Однако покупать сразу несколько видов техники довольно сложно, гораздо проще купить один вариант, который будет выполнять целый ряд работ. По своей сути мототрактор - это трактор, собранный на раме, в которой использованы, как комплектующие мотоблока, так и трактора.

Некоторые модели имеют оснащение узлов гидравликой. Среди особенностей модели выделяют одноцилиндровый двигатель, наличие сиденья для оператора, одноточечное крепление навесного оборудования. Среди наиболее известных марок выделяют:

Булат,

Зубр,

Добрыня,

Fighter.

Выбор зависит от того, на какую сумму вырос, какой масштаб обрабатываемой территории.





Преимущества данного вида техники

Если это территория до одного гектара, то можно выбрать недорогие конструкции. Если же ваша территория достигает пяти гектаров, то можно приобрести более дорогие варианты с множеством опций. Мототрактор способен выполнить такие хозяйственные работы, как транспортировка грузов, очистка территории от снега, заготовка твердотопливного материала. Также возможен сбор урожая и покоса и другие виды работ. Все зависит от того, какое навесное оборудование вы выберете.

Среди преимуществ выбирают стоимость, потому что мототрактор выходит гораздо дешевле минитрактора. Здесь доступно навесное приспособление и к передней части, и к задней части рамы. Всегда можно присоединить даже картофелекопалки и другое специальное оборудование.

К плюсам относится простота конструкции, то есть ее легко обслуживать. Данная техника удобна в использовании. Мототрактор с небольшим сиденьем комфортнее мотоблока. Также к плюсам можно отнести облегченное оборудование, эргономичный дизайн, возможность выполнять целый спектр работ. Всегда можно самостоятельно переоборудовать мотоблок, выбирая определенное оборудование, то есть это могут быть сеялки, роторные косилки, лопата отвал, то есть вы сможете сделать так, чтобы трактор соответствовал вашим потребностям и выполнял все необходимые функции.



