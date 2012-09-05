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Основные направления технической политики завода в области создания и развития конструкций двигателей
5 Апреля 2020
Теги: авто

Было принято решение о широком применении алюминиевых сплавов для картерных деталей. По мере завершения разработки конструкций двигателей и проекта самого завода осуществлялся заказ оборудования, оснастки и велось строительство. Сразу после образования Заволжского моторного завода на нем было организовано производство четырехцилиндрового двигателя ГАЗ-21, переданного с Горьковского автозавода. Одновременно перед ЗМЗ ставилась задача освоения разработанных конструкций, повышения их технологичности, устранения производственных недостатков.

II. Созданный в 1960 г. ОГК, не наделенный в тот период правами принятия самостоятельных решений на внесение изменений в конструкцию двигателей, был связующим звеном между ЗМЗ и КЭО ГАЗ. Его функции состояли в разработке предложений по реализации основных направлений технической политики завода и согласование с КЭО ГАЗ необходимых конструкторских решений.

Основными направлениями технической политики в этот период были:

- освоение мощностей завода и доведение всех его показателей до проектных;

- повышение качества деталей и двигателей в целом, снижение брака (особенно литейного) и рекламаций, совершенствование технологического процесса, в особенности финишных операций, снижение трудоемкости и себестоимости продукции;

- оценка и повышение надежности двигателей в эксплуатации, для чего было создано в составе ОГК специальное подразделение;

- разработка и реализация мероприятий с целью присвоения отдельным моделям двигателей государственного Знака качества;

- передача производства четырехцилиндрового двигателя ГАЗ- 21 на Ульяновский моторный завод;

- освоение нового четырехцилиндрового двигателя ГАЗ-24 и всех его модификаций, в том числе стационарных.

III. ОГК приобрел права самостоятельного конструкторского отдела - держателя подлинников и разработчика конструкторской документации. Наряду с задачами, которые имели место во втором периоде, возникли новые, связанные прежде всего с созданием новых конструкций:

- разработка V-образного шестицилиндрового двигателя для 2.5 - тонного грузового автомобиля типа ГАЗ-51 и для некоторых модификаций легкового автомобиля типа «Волга»;

- углубление работ по созданию для автомобиля «Чайка» двигателя с топливоподающей аппаратурой, имеющей электронное управление и отработка его рабочего процесса;

- повышение экологических свойств двигателей, связанных прежде всего со снижением токсичности отработавших газов и освоением закрытой системы вентиляции картера согласно требованиям международных и отечественных стандартов;

- создание стационарного двигателя V-8;

- разработка новых модификаций двигателей по требованию различных заказчиков;

- повышение качества двигателей, их надежности, оцениваемой ресурсом до капитального ремонта, экономичности и других показателей в связи с переаттестациями на государственный Знак качества;

- продолжение начатых в КЭО ГАЗ работ над двигателем с фор- камерным процессом.


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