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Основные критерии правильного выбора шин
10 Февраля 2021
Теги: авто

Качество шин предопределяет уровень безопасности автовладельца и пассажиров, которых он перевозит. Следовательно, к выбору авторезины необходимо отнестись с максимальным вниманием и большой ответственностью. О критериях выбора таких изделий можно читать тут. Маневренные и надежные шины нужны как для безопасного движения автотранспортных средств, но и достижения хорошей управляемости и скорости ТС. Однако даже опытные водители не всегда определяют, какая зимняя или летняя резина является наиболее качественной. 


Правила поиска

Важнейшим критерием выбора шин является производитель. Именно от брендов, производящих автомобильные покрышки зависит соответствие данных изделий международным стандартам. Популярные торговые марки являются гарантом безопасности и качества резины. Шины проверенных производителей отличаются акустическим комфортом и низким уровнем шума, быстрым разгоном, экономией топлива, короткой длиной тормозного пути, динамическими характеристиками и отличной управляемостью. Чтобы ваш выбор был наиболее оптимальным необходим также внимательно ознакомиться с руководством эксплуатации вашего автотранспортного средства. Производители всегда уточняют важные характеристики автомобильных шин, ускоряющие поиск. 


Сезонность

Нельзя использовать летние шины на обледеневших дорожных покрытиях. Следовательно, критерий сезонности является важнейшим при покупке авторезины. Сегодня кроме зимних или же летних покрышек производители предлагают всесезонные модели. В зависимости от сезонности изделий меняется состав компаунд, конструкция корда и протекторный рисунок. Благодаря правильной сезонной специфике, автовладельцы успешно справятся с такими погодными факторами, как горячий асфальт, гололед, дождь или же снег. Правильный выбор сезонности резины считается принципиально важным параметром. Кроме штрафов вы сможете избежать опасности и комфортно ездить даже неблагоприятных погодных условиях.

Зимние шины имеют шипы, встроенные в протектор. Подобная резина обеспечивает комфортную езду по обледеневшим асфальтовым трассам. Зимние модели одновременно эластичные и мягкие, прекрасно выдерживая воздействие низких температур и не становясь ломкими или слишком твердыми. Летние образцы наоборот, обладают прочностью и плотным компаундом. Эти качества сохраняются даже при езде по горячему асфальту. Продольные каналы, которыми покрыты популярные модели, снижают сопротивление качению. А в дождливые дни удаление воды происходит через диагональные ламели.

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