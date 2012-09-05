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Основные классификации моторных масел
16 Сентября 2017
Теги: авто

Моторное масло – один из самых важных расходных материалов, обеспечивающих стабильное функционирование автомобиля. Видов и марок автомасла существует великое множество, и подчас выбрать подходящий для своего случая вариант непросто, но руководствуясь основными классификациями, сделать это можно без особых проблем.

Но почему же выпускается такое огромное количество автомасел? Все просто – каждое из них подходит к определенному виду двигателя. Соответственно, каждое производится по особой технологии, а потому идеально подходит к определенной конструкции. Итак, давайте подробно рассмотрим моторные масла исходя из основных классификаций.


По химическому составу основы

Моторные масла бывают минеральными, синтетическими и полусинтетическими. Первые представляют собой практически натуральный продукт, созданный на основе нефти и имеющий в своем составе минимум искусственных примесей. Однако натуральность далеко не всегда является идеальным вариантом, ведь именно разного рода присадки позволяют добиться оптимального взаимодействия с двигателем. Поэтому самым популярным (хотя и очень дорогим) вариантом являются синтетические автомасла, синтезированные в химических лабораториях из нефтепродуктов. Такой расходник менее подвержен негативному воздействию внешних факторов и не теряет отличных свойств даже в результате длительного использования. Золотой серединой в этом плане могут стать полусинтетические масла, стоимость которых весьма приемлема, а технические характеристики – на высоте.


По вязкости (SAE)

Вязкость масла является главным показателем качества расходного материала, и определить ее оптимальный уровень можно с помощью международной классификации SAE. Все они делятся на два вида: зимний (имеет буквенное обозначение W) и летний (такого обозначения у него нет). Перед буквой W стоит цифра (от 0 до 25), которая обозначает максимально возможную температуру для прокачивания масла и проворачивания мотора при запуске. После буквенного обозначения W также идут цифры (от 20 до 60), которые и обозначают уровень вязкости.


По набору присадок

Присадки представляют собой вещества, добавляемые в автомасло с целью улучшения и стабилизации его свойств, а также для приобретения новых характеристик, способствующих нормальной работе мотора. В этом случае действует сразу две системы классификации присадок: API и ACEA. Если говорить об API, то моторные масла можно разделить на две категории:

  • service — предназначается для четырехтактных бензиновых двигателей легковых авто, пикапов и микроавтобусов;
  • commercial — для дизельных грузовых машин, промышленных или сельскохозяйственных транспортных средств, а также для дорожно-строительной техники.

Согласно классификации ACEA существует три класса расходников этого типа: А предназначен для бензиновых двигателей, B — для дизельных легковых авто, а E — для дизельных грузовых.


По допускам автопроизводителей

Допуск производителя фактически представляет собой определенный стандарт качества, в котором четко определены критерии, которые компания-разработчик транспортного средства считает наиболее важными. Процедура присвоения конкретной марке моторного масла допуска чрезвычайно сложна — проводится ряд тестов и анализов, после которых выдается сертификат. Параметры допуска у каждого автопроизводителя свои, с ними можно ознакомиться, изучив технический паспорт транспортного средства.

Подобрать оптимально соответствующее всем нюансам и подходящее по классификации моторное масло можно на сайте https://rulion.ru/. Найти нужный вариант на самом деле не так уж сложно, главное учитывать особенности двигателя и обязательно придерживаться всех рекомендаций производителя.

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тут были комменты. RIP!






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