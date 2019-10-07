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Основные характеристики светодиодных экранов
24 Января 2020

Основные характеристики светодиодных экранов

Наружная реклама в зданиях и помещениях, на улицах городов и населенных пунктов, оформленная при помощи светодиодных экранов, стала привычным явлением. Преимущества такого метода доведения информации до клиентской аудитории, населения, оценили представители бизнес-структур, руководители муниципальных органов власти, индивидуальные предприниматели. Разных размеров световые табло, светящиеся вывески, информационные стенды, билборды и т.п. применяются для предоставления важной и необходимой информации (например, на ЖД или автобусных вокзалах), продвижения товаров и услуг (в торговых центрах, на улицах городов и в других местах повышенной проходимости населения).

Отличия внутренних LED-экранов и наружных

Чтобы сделать правильный выбор и купить светодиодный экран, подходящий для конкретных условий применения, заказчик должен иметь представление об устройстве светодиодных экранов, основных отличиях и характерных особенностях.

Изделия, входящие в данную категорию, по месту применения подразделяются на 2 группы:

  1. Уличные.
  2. Интерьерные.

Светодиодный экран Future Vision

Модульные элементы, из которых собираются уличные экраны, имеют высшую степень защиты от внешнего механического воздействия, а также повышенной влажности, перепадов температуры и солнечного ультрафиолета (IP65). Лицевая часть, как правило, обрабатывается специальными защитными средствами. Допускается установка защитной маски, изготавливаемой из высокопрочного антивандального пластика. Это положительно сказывается на продолжительности, стабильности и надежности работы оборудования независимо от внешних факторов окружающей среды, погодных и иных условий. Одновременно, стоимость ЛЕД экранов, устанавливаемых снаружи помещений, выше чем аналогичные по размерам изделия, монтируемые внутри зданий.


Критерии выбора

Внутренние экраны, в свою очередь, характеризуются повышенным разрешением, а используемая инновационная технология SMD (один диод на пиксель) позволяет повысить качество картинки. Чтобы не ошибиться с выбором и купить товар, по всем критериям соответствующий предъявляемым требованиям, необходимо знать и учитывать основные технические характеристики светодиодных экранов:

  • Шаг пикселя.
  • Дальность обзора.
  • Яркость.
  • Частота.
  • Разрешение.
  • Уровень потребления электрической энергии.
  • Масса.


Принимаем правильное решение

Использование LED-экранов внутри и снаружи помещений выдвигает требования к данному оборудованию. Далеко не всегда заказчик может погрузиться в глубину технических параметров и эксплуатационных характеристик, изучить параметры оборудования. Лучшее решение для предпринимателей – обратиться к профессионалам, способным не только выполнить заказ, но и помочь подобрать изделие с учетом выгодного соотношения цены и качества.

Компания Future-Vision занята в бизнесе с 2000 года, а с 2010 – в качестве самостоятельного подразделения. В коллективе собраны опытные сервисные инженеры, способные выполнить заказ любой степени сложности, быстро, качественно.


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