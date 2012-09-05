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Оснащение для туризма
21 Февраля 2019
Теги: авто

Конечно же, список аксессуаров для снегохода не ограничивается экипировкой. Например, многим не обойтись без специального прицепа для его перевозки, снабженного “самосвальным” деревянным настилом, позволяющим заезжать на прицеп своим ходом. К сожалению, говорить об изобилии таких прицепов на рынке пока не приходится. Отечественных изделий за $900- 1.000 хватает ненадолго из-за недостаточной прочности кузова. Импортные ($1.400-2.200) - большая редкость.

Оригинальный выход из положения нашли те, кто летом пользуется гидроциклом, а зимой снегоходом. Они (а также дилеры производителей этой техники) стали снабжать прицепы для гидроциклов съемными деревянными настилами. Помимо прочего, у этого варианта есть такое преимущество, как лебедка, неоценимая для владельцев снегоходов, не оборудованных реверсом. При перевозке снегохода не лишним будет и чехол ($90-180), позволяющий уберечь машину в дороге от брызг соленой грязи, летящей из-под колес попутных автомобилей.

Иногда бывают необходимы и сани, прицепляемые к снегоходу. Наиболее оригинальными стоит признать сани с полупрозрачным тентом - на тот случай, если вы захотели взять с собой ребенка или собаку. Для путешествий (длительных или на уик-энд) существует и множество сумок, багажников и прочих аксессуаров, предлагаемых дилерами фирм-производителей снегоходов.


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