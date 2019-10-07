Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Ошибки штурманов




Ошибки штурманов
24 Января 2020
Теги: авто

Иногда и у штурманов случаются ошибки, неизбежно приводящие к поломкам техники. А ремонтировать автомобили можно при соблюдении нескольких “но". Во-первых, механики могут помочь лишь в зонах сервиса, коих на трассе не так много. Точнее, она всего одна, но в каждый день соревнований экипажи посещают ее несколько раз.

Во-вторых, чинить или менять можно далеко не все. Например, по правилам WRC разрешается заменить всего одну коробку передач за гонку и только одну турбину в каждый день ралли. При этом, если вы не воспользовались ею вчера, то сегодня у вас все равно останется только одна запасная турбина.

Экипаж имеет один запасной комплект дифференциалов на ралли (средний, передний, задний) и ограниченное количество шин. Кстати, запаска на борту может быть лишь одна. Две разрешаются только на ралли “Акрополис".

В-третьих, экипаж может сам производить ремонт автомобиля почти на всем протяжении ралли, если только инструмент и запчасти он вез с собой. В этом случае нельзя воспользоваться посторонней помощью. Это чревато исключением из гонки.

То же произойдет, если автомобиль будут буксировать или толкать по трассе. Единственное, чем могут помочь болельщики, — вернуть машину на трассу после вылета или, наоборот, убрать ее с дороги для обеспечения безопасности.

Если экипажу все же удалось разобраться со сложностями дорожного режима и показать лучшее время на “допах”, это вовсе не означает, что ему достанется победа.

После финиша гонки машину в обязательном порядке проверят на соответствие пунктам технического регламента, который определяет все параметры автомобиля: от массы и размеров до формы и материалов отдельных деталей. Конечно. исключение участника после финиша гонки явление редкое. Но истории известны случаи, когда победа ускользала из рук из-за чуть более тонкого заднего стекла...

Несмотря на столь сложные правила игры, ралли привлекает в свои ряды все новых и новых участников. Так что если у кого-либо появилось желание попробовать самому, остается лишь порадоваться за смельчака и порекомендовать начать с ралли для любителей. А там, глядишь, и старт в чемпионате мира не за горами.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Отдельная ниша для кит-каров... - . (+24)
Перед началом гонки... - . (+52)
Утраченные позиции... - . (+57)
КранАвтоЗапчасть... - . (+63)
Раллийные азы и буки... - . (+64)
Изменения в ралли... - . (+64)
Детейлинг – новое слово в авто... - . (+71)
МАЗ 4370 «Зубренок» – незамени... - . (+58)
Серьезная реорганизация... - . (+61)
Bookingcar - сервис аренды авт... - . (+59)
Шансы на успех - . (+99)
Ко всем нужен подход... - . (+108)
Запчасти УАЗ - . (+124)
Подготовка автомобиля... - . (+112)
Популярное на форуме
Иркутск (путеводитель)... - 2 часа назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 23 часа назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 24 часа назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - Позавчера
Автошоу в Киеве 2012... - 4 дня назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 4 дня назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 6 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 02:19, 20 Декабря 2019
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке