Иногда и у штурманов случаются ошибки, неизбежно приводящие к поломкам техники. А ремонтировать автомобили можно при соблюдении нескольких “но". Во-первых, механики могут помочь лишь в зонах сервиса, коих на трассе не так много. Точнее, она всего одна, но в каждый день соревнований экипажи посещают ее несколько раз.

Во-вторых, чинить или менять можно далеко не все. Например, по правилам WRC разрешается заменить всего одну коробку передач за гонку и только одну турбину в каждый день ралли. При этом, если вы не воспользовались ею вчера, то сегодня у вас все равно останется только одна запасная турбина.

Экипаж имеет один запасной комплект дифференциалов на ралли (средний, передний, задний) и ограниченное количество шин. Кстати, запаска на борту может быть лишь одна. Две разрешаются только на ралли “Акрополис".

В-третьих, экипаж может сам производить ремонт автомобиля почти на всем протяжении ралли, если только инструмент и запчасти он вез с собой. В этом случае нельзя воспользоваться посторонней помощью. Это чревато исключением из гонки.

То же произойдет, если автомобиль будут буксировать или толкать по трассе. Единственное, чем могут помочь болельщики, — вернуть машину на трассу после вылета или, наоборот, убрать ее с дороги для обеспечения безопасности.

Если экипажу все же удалось разобраться со сложностями дорожного режима и показать лучшее время на “допах”, это вовсе не означает, что ему достанется победа.

После финиша гонки машину в обязательном порядке проверят на соответствие пунктам технического регламента, который определяет все параметры автомобиля: от массы и размеров до формы и материалов отдельных деталей. Конечно. исключение участника после финиша гонки явление редкое. Но истории известны случаи, когда победа ускользала из рук из-за чуть более тонкого заднего стекла...

Несмотря на столь сложные правила игры, ралли привлекает в свои ряды все новых и новых участников. Так что если у кого-либо появилось желание попробовать самому, остается лишь порадоваться за смельчака и порекомендовать начать с ралли для любителей. А там, глядишь, и старт в чемпионате мира не за горами.