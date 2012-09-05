Предохранительную муфту выгрузного шнека регулируют равномерным натяжением пружин болтами на передачу крутящего момента Н м.

В выключенном положении муфты зазор между кулачками должен быть в пределах. Величину этого зазора регулируют, изменяя длину тяги.

Натяжение ремней привода выгрузного устройства регулируют с помощью ролика. Для этого ослабляют затяжку гайки, навинчивают на тягу гайку и гайкой изменяют степень натяжения ремней, после чего надежно затягивают все гайки.

Натяжение цепи регулируют аналогичным образом гайками и при ослабленной затяжке гаек оси звездочки.

Для того чтобы наклонный шнек полностью выходил в рабочее положение, необходимо правильно отрегулировать размещение планки относительно защелки и упора. С этой целью устанавливают наклонный шнек перпендикулярно оси молотилки, подводят планку вплотную к упору и закрепляют болтами. Затем, чтобы обеспечить четкое срабатывание защелки, вывертывают регулировочный болт до упора в корпус гидроцилиндра и фиксируют его контргайкой.

Техническое обслуживание. Перед началом уборочного сезона проверяют состояние предохранительной и кулачковой муфт механизма включения выгрузного шнека и работоспособность сигнализатора заполнения бункера. Фрикционные диски предохранительной муфты должны иметь чистую и сухую поверхность и при соответствующем натяжении пружин обеспечивать передачу крутящего момента Н м.