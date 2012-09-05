Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Осень патриархов




Осень патриархов
26 Декабря 2021
Теги: авто

«Старикам всегда у нас почет»... На протяжении десятилетий мы пели эти слова вместе с обещаниями беречь Родину, нашу мать... Что получилось с Родиной — все помнят. Да и старики нынче не все в почете. Но автомобилям повезло...

В первый уик-энд осени в самом центре столицы наблюдалось какое-то подозрительно массовое оживление. Люди уверенно шли на звуки музыки и голоса ведущих, объявляющих о начале пока еще не совсем понятного представления. Шум, доносящийся из пол Арки, просачивается на Европейскую площадь, вызывая неподдельный интерес зевак, трудяг, бизнесменов и просто проходящих мимо граждан. Для человека. заранее информационно не подкованного, это всего лишь очередной концерт, организованный каким-нибудь депутатом, заботящемся о культурном досуге своего народа. Но оказалось, что происходящее намного увлекательней и занятней беспорядочного песнопения мало кому нужных звезд...

II Международный фестиваль антикварных и экзотических автомобилей, организованный Любомиром Копчиком, открылся сбором участников и пробегом раритетов по улицам Киева. После непродолжительного вояжа и демонстрации машин в динамике, колонна двинулась под Арку Воссоединения, чтобы дать возможность людям рассмотреть автомобили на сей раз уже в статическом положении.

Одним из характерных моментов. бросавшихся в глаза при созерцании техники, можно назвать значительное преобладание советских машин (что, в принципе, довольно закономерно) над зарубежными. И еще один немаловажный и очень радостный факт —отличное состояние экспонатов.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Выгодные условия от УдмуртАвто... - . (+20)
Почему клиенты останавливают с... - . (+93)
В поисках сюжета - . (+104)
Официальный дилер «Mercedes-Be... - . (+110)
Прокат легковых автомобилей... - . (+113)
«Молотки» дешевеют... - . (+74)
Шины Yokohama - качество и дол... - . (+432)
Процесс сборки опоры с подшипн... - . (+343)
Автосалон Урус Авто... - . (+363)
Энерджи Авто - . (+418)
Цилиндрические поверхности кол... - . (+270)
Сборка червячной передачи... - . (+350)
Кредитование под залог спецтех... - . (+328)
Клеевое соединение... - . (+366)
Пайка твердыми припоями... - . (+446)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке