«Старикам всегда у нас почет»... На протяжении десятилетий мы пели эти слова вместе с обещаниями беречь Родину, нашу мать... Что получилось с Родиной — все помнят. Да и старики нынче не все в почете. Но автомобилям повезло...

В первый уик-энд осени в самом центре столицы наблюдалось какое-то подозрительно массовое оживление. Люди уверенно шли на звуки музыки и голоса ведущих, объявляющих о начале пока еще не совсем понятного представления. Шум, доносящийся из пол Арки, просачивается на Европейскую площадь, вызывая неподдельный интерес зевак, трудяг, бизнесменов и просто проходящих мимо граждан. Для человека. заранее информационно не подкованного, это всего лишь очередной концерт, организованный каким-нибудь депутатом, заботящемся о культурном досуге своего народа. Но оказалось, что происходящее намного увлекательней и занятней беспорядочного песнопения мало кому нужных звезд...

II Международный фестиваль антикварных и экзотических автомобилей, организованный Любомиром Копчиком, открылся сбором участников и пробегом раритетов по улицам Киева. После непродолжительного вояжа и демонстрации машин в динамике, колонна двинулась под Арку Воссоединения, чтобы дать возможность людям рассмотреть автомобили на сей раз уже в статическом положении.

Одним из характерных моментов. бросавшихся в глаза при созерцании техники, можно назвать значительное преобладание советских машин (что, в принципе, довольно закономерно) над зарубежными. И еще один немаловажный и очень радостный факт —отличное состояние экспонатов.