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Ощутимый удар по кошельку
31 Мая 2019
Теги: авто

Ремонтировать изрядно покалеченный Mazerati мистеру Хогану, увы, пришлось за свой счет. Плюс выложить солидную сумму владельцу пострадавшего автофургона. Одно его утешает: Харви теперь абсолютно здоров. Правда, лишен одной из своих прежних привилегий. Джонни дал зарок на всю оставшуюся жизнь: в личном авто отныне — никаких собак!

Реконструкция внешности заметно освежила облик машины. Формообразующие линии стали более гармоничиыми, особенно заметна смена стилистики передней части кузова — главным мотивом проходит тема трапеций. Решетка радиатора — центральная фигура композиции — не режет глаз обилием хрома, как это часто бывает у корейских автомобилей. Восточные мотивы присутствуют в стилистике, но как приправа — достаточно сдержанно.

Недорогой 1600-кубовой Elantra (74 300 грн) включает кондиционер и электростеклоподъемники. Тот же комплект плюс- АБС потянет на 78 300, а самая дорогая версия из имеющихся сейчас в наличии оценена в 84 300 — за эту сумму предлагается автомобиль с «автоматом». причем независимо от типа кузова, будь то седан или хэтчбек: в отличие от европейских стран, где хэтчбек стоит заметно дороже, в Украине подобной разницы нет.

Не секрет, что в этом ценовом диапазоне обновленную Hyundai Elantra ожидают очень серьезные конкуренты, но теперь она определенно готова к этому противостоянию.


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