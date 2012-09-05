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Ось с концами в форме кулака
17 Декабря 2017
Теги: авто

Ось с концами в форме кулака известна под названием «обратного ЕШоГа»; в этом случае концы оси образуют вертикальный или с небольшим наклоном к вертикали кулак с отверстием. Этот тип конструкции вошел в употребление в связи с введением тормозов на передние колеса, поскольку он допускает возможность приклепывания плоского тормозного диска непосредственно к фланцу поворотной цапфы.

Шкворень поворотной цапфы представляет собой полый стержень и удерживается против проворачивания в кулаке оси поперечной шпилькой или болтом с лыской. На рисунке видно, как ось, имеющая в центральной части двутавровое сечение, переходит, постепенно приближаясь к концам, к массивному круглому сечению. В таком случае осевое давление воспринимается плоскими упорными шайбами, защищенными от пыли крышкой. Подшипники шкворня в поворотной цапфе снабжены втулками. Смазка подшипника производится посредством масленки, расположенной в верхнем разветвлении вилки цапфы. Нижнее разветвление цапфы отковывается с большим приливом, в который на шпонке входит поворотный рычаг, закрепляемый гайкой.

Конец оси системы Lemoine. Тип конца оси иногда называют конструкцией Lemoin'a. Здесь поворотная цапфа очень простой формы, причем непосредственно к ней присоединен рычаг. Данный тип конструкции редко встречается в настоящее время, потому что он имеет тенденцию поднимать ось, тогда как новейшие условия требуют ее опускания. Конструкция, примененная Мсппоп'ом и представляющая в сущности конструкцию Lemoin‘a, с поставленной сверху цапфой. Поворотная цапфа имеет форму буквы Ь, как и у Бешоша, но палец поворотного кулака располагается шике, а не выше оси колеса. Это дает оси естественный изгиб вниз, чем исключаются возражения, направленные против конструкции. В этом случае ось подвешивается к поворотной цапфе, причем ее вес поддерживает роликовый подшипник.Так как кулак оси герметически закрыт колпаком, то подшипники поворотной цапфы могут получать обильную смазку.

 

 


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тут были комменты. RIP!






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