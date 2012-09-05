Диагностика аккумуляторов выполняется с помощью специальной нагрузочной вилки. В нашем онлайн-магазине представлена модель Орион марки НВ-03, вес которой составляет 850 гр. Основным предназначением устройства является определение исправности и степени заряженности автомобильных аккумуляторных батарей, с показателем номинального напряжения - двенадцать вольт. Кроме этого с помощью данной модификации нагрузочной вилки проверяется исправность генераторов бортовой сети. Выполняется подобная проверка с использованием высокоточного вольтметра, которым оснащено устройство.

Отличается нагрузочная вилка высочайшей точностью измерения и функциональностью. Номинальным напряжением АБ устройства является двенадцать В. Тестируемые АБ могут обладать емкостью в диапазоне пятнадцати-двухсот сорока А-ч. Показатели диапазона вольтметра варьируются от нуля до пятнадцати В. А параметр точности устройства составляет половину процента. Номинальным сопротивлением считается две спирали каждая в 0.1 Ом. Рабочим диапазоном нагрузочной вилки является минус тридцать-плюс шестьдесят градус. Рабочим временем измерения подключенных спиралей считается не больше пяти секунд, а в случае отключенных спиралей - не ограничено.

Оснащается устройство двумя спиралями. Модель НВ-03 используется для проверки моделей аккумуляторов не только средней, но и малой емкости. В таких случаях подключается только одна спираль, а показатель тока нагрузки составляет сто А. Кроме этого она применяется для проверки моделей АБ повышенной емкости. Подобное тестирование подразумевает подключение одновременно двух спиралей. Показатель тока нагрузки во время такой проверки достигает двухсот А.

Благодаря легкой коммутации спиралей существенно упрощается применение прибора. Оно оснащено большим вольтметром, облегчающим считывание показателей. Вольтметр является цифровым и имеет жидкокристаллический дисплей. С помощью такого аппарата можно быстро определить степень заряда аккумулятора. Прибор имеет корпус с коррозиестойким покрытием. Временем измерения подобного оборудования считается девять сек. Поставляется устройство заказчикам с годовой гарантией. В Орионе заказы оформляются через веб-сайт. Для этого достаточно заполнение специальной заявки, после обработки которой товар оперативно доставляется заказчику.